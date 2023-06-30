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В России объявили новых иноагентов - среди них Борис Гребенщиков

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Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков Фото: скриншот видео

Министерство юстиции России выпустило список новых "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте министерства.

В список вошел рок-музыкант Борис Гребенщиков. Согласно информации Министерства юстиции, Гребенщиков организовал концерты "с целью оказания финансовой помощи Украине", а также выступал против войны в Украине. Утверждается, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников".

Кроме того, в список "иноагентов" попали:

  • издания "Бумага" и Sota.vision;
  • телеведущий Андрей Караулов;
  • журналист Алексей Горпинченко;
  • депутат Мосгордумы Михаил Тимонов; 
  • заместитель председателя московского "Яблока" Андрей Морев;
  • бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;
  • автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа" в Москве.

Кроме привычных обвинений в выступлении против войны в Украине и распространении материалов других "иноагентов", Англо-американская школы Москвы была обвинена в осуществлении деятельности "по пропаганде ЛГБТ-отношений".

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