В России объявили новых иноагентов - среди них Борис Гребенщиков

Министерство юстиции России выпустило список новых "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте министерства.
В список вошел рок-музыкант Борис Гребенщиков. Согласно информации Министерства юстиции, Гребенщиков организовал концерты "с целью оказания финансовой помощи Украине", а также выступал против войны в Украине. Утверждается, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников".
Кроме того, в список "иноагентов" попали:
- издания "Бумага" и Sota.vision;
- телеведущий Андрей Караулов;
- журналист Алексей Горпинченко;
- депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;
- заместитель председателя московского "Яблока" Андрей Морев;
- бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;
- автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа" в Москве.
Кроме привычных обвинений в выступлении против войны в Украине и распространении материалов других "иноагентов", Англо-американская школы Москвы была обвинена в осуществлении деятельности "по пропаганде ЛГБТ-отношений".
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