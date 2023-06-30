В России объявили новых иноагентов - среди них Борис Гребенщиков

В список вошел рок-музыкант Борис Гребенщиков. Согласно информации Министерства юстиции, Гребенщиков организовал концерты "с целью оказания финансовой помощи Украине", а также выступал против войны в Украине. Утверждается, что Гребенщиков "получал поддержку от иностранных источников".

Кроме того, в список "иноагентов" попали:

издания "Бумага" и Sota.vision;

телеведущий Андрей Караулов;

журналист Алексей Горпинченко;

депутат Мосгордумы Михаил Тимонов;

заместитель председателя московского "Яблока" Андрей Морев;

бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт;

автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа" в Москве.

Кроме привычных обвинений в выступлении против войны в Украине и распространении материалов других "иноагентов", Англо-американская школы Москвы была обвинена в осуществлении деятельности "по пропаганде ЛГБТ-отношений".