Экс-президенту Бразилии Болсонару запретили участвовать в выборах в течение 8 лет

Если это решение останется в силе, Болсонару не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2026 году. Болсонару, скорее всего, оспорит это решение.

Генеральная прокуратура, отвечающая за закон о выборах, обвинила Болсонару в том, что он подверг сомнению избирательную систему Бразилии во время встречи с иностранными дипломатами в июле 2022 года. Эта встреча транслировалась по телевидению. Болсонару заявил, что избирательная система неидеальная и ею можно манипулировать.

Адвокат Болсонару отверг обвинения прокуратуры, заявив, что дебаты об избирательной системе не должны быть запретной темой в условиях демократии.

Избирательная система Бразилии является электронной, и в мае прошлого года Высший избирательный суд Бразилии провел регулярную проверку безопасности. Но Болсонару неоднократно ставил под сомнение надежность системы и отказывался признать поражение на октябрьских выборах, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Через несколько дней после инаугурации Лулы сторонники Болсонару штурмовали президентскую резиденцию, правительственные здания и Верховный суд. Силовикам удалось восстановить порядок лишь спустя несколько часов.