Видео ⟩ “Выгнали и сказали: идите куда хотите”: жильцы недовольны отношением во время эвакуации

Около 30 человек не смогли вернуться в свои дома после взрыва на улице Прушу в Кенгарагсе. Полицейские опечатали входные двери квартир и сказали людям, что они должны дождаться решения строительной экспертизы и управляющей компании.

Управляющий здания в течение трех дней организовал техосмотр, в ходе которого специалист составил заключение, что несущие конструкции не пострадали и в здании могут находиться люди. Но в некоторых квартирах, особенно на третьем этаже, есть трещины на стенах и потолках. Валерия доверяет экспертам, но все равно чувствует себя неуютно.

“Нас выгнали и сказали: идите куда хотите. Иди куда хочешь и сам решай свою ситуацию. Нам негде было остановиться”, - рассказывает жительница дома.

Рабочие, нанятые Selectum home, работают с утра до ночи, но впереди еще много дел.

С другой стороны, в Скулте после взрыва жители смогли сразу же вернуться в свои квартиры. Строительные инспекторы пришли к выводу, что здесь зданию нанесен незначительный ущерб.

Видео: Сюжет программы Degpunkta