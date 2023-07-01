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Скончался политзаключенный и депутат Верховного Совета Латвии Интс Цалитис

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Интс Цалитис
Интс Цалитис Фото: Wikipedia.org

В субботу, 1 июля, в возрасте 92 лет скончался бывший участник национального сопротивления, политзаключенный и депутат Верховного Совета Латвии Интс Цалитис, сообщили его родственники в Facebook.

Во время немецкой оккупации Интс Цалитис учился в 49-й начальной школе в Риге. В 1947 году он поступил в 1-ю среднюю школу в Риге, где руководил подпольной молодежной организацией.

В 1958 году Цалитис был арестован за антисоветскую агитацию и пропаганду и приговорен к 6 годам лагерей в Мордовии.

В 1986 году он вступил в московское отделение Международного общества прав человека (ISHR/IGFM). Осенью 1988 года участвовал в создании Неформального народного фронта (NTF). После создания Латвийского народного фронта (LTF) Интс Цалитис стал членом правления городского совета Латвийского народного фронта и участвовал в учредительных мероприятиях различных демократических организаций в Москве, Ленинграде, Владимире, Новосибирске, Челябинске.

В марте 1990 года был избран по списку Латвийского народного фронта в Верховный Совет, который 4 мая 1990 года принял декларацию о восстановлении независимости Латвии.

Досье Цалитиса было среди документов КГБ Латвийской ССР, включающих в себя статистическую и алфавитную картотеку агентов КГБ Латвийской ССР. Но 16 сентября 2002 года суд признал, что он сознательно не сотрудничал с КГБ.

Интс Цалитис был награжден орденом Трех звезд III степени и другими наградами.

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