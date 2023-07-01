Изменятся ПДД для пешеходов, велосипедистов и водителей электроскутеров

В целях повышения безопасности на дорогах в правилах дорожного движения планируется уточнить требования к использованию электроскутеров и полос общественного транспорта, а также пересмотреть требования для водителей велосипедов, электроскутеров и пешеходов, свидетельствуют поданные на рассмотрение в Кабинет министров изменения в правилах дорожного движения.
Как отмечает Минсообщения, целью поправок является повышение требований безопасности к упомянутым участникам движения.
В поправках предусмотрен ряд изменений для пешеходов. На дорогах с ограничением скорости до 30 километров в час при отсутствии тротуара, пешеходной дорожки, общей пешеходной и велосипедной дорожки или обочины, а также в случаях, когда невозможно передвигаться по обочине, пешеходам будет разрешено идти вдоль края проезжей части более чем одному в ряд, но не более чем трем в ряд.
Также уточнен порядок передвижения организованных групп людей по дорогам - им разрешается передвигаться только по правой стороне дороги по направлению движения в группах не более чем по четыре человека. Организованные группы людей должны спереди и сзади сопровождаться лицами в специальной одежде повышенной видимости со светоотражателями, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с фонарями.
На роликовых коньках, скейтбордах и других подобных устройствах будет разрешено передвигаться только без помех для пешеходов, в том числе в жилых зонах, а также уточнен порядок пересечения на данных средствах проезжей части улиц и дорог.
Что касается безопасности велосипедистов, то уточнено определение полосы для велосипедов с указанием порядка ее отделения от других полос. Поправки предусматривают, что преимущества у водителей электроскутеров и велосипедов перед другими видами транспорта будут только в жилых зонах, а также к существующим правилам добавлена норма о том, что велосипедистам разрешается использовать всю ширину полосы движения только на дорогах со скоростью движения до 30 километров вне жилых зон. Также предусмотрено, что передвигающиеся по тротуарам велосипедисты при необходимости должны останавливаться, чтобы не подвергать опасности пешеходов.
С 1 января 2024 года правилами дорожного движения будет предусмотрено, что во время езды водитель электроскутера должен быть в защитном шлеме. Максимальную скорость передвижения электроскутеров планируется ограничить до 25 километров в час, а также водителям электроскутеров и велосипедов будет запрещено передвигаться против движения остального транспорта по встречной полосе.
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