Изменятся ПДД для пешеходов, велосипедистов и водителей электроскутеров

Что касается безопасности велосипедистов, то уточнено определение полосы для велосипедов с указанием порядка ее отделения от других полос. Поправки предусматривают, что преимущества у водителей электроскутеров и велосипедов перед другими видами транспорта будут только в жилых зонах, а также к существующим правилам добавлена норма о том, что велосипедистам разрешается использовать всю ширину полосы движения только на дорогах со скоростью движения до 30 километров вне жилых зон. Также предусмотрено, что передвигающиеся по тротуарам велосипедисты при необходимости должны останавливаться, чтобы не подвергать опасности пешеходов.