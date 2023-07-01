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Видео ⟩ С волнением и надеждой! Первый призыв СГО начинает службу

rus.tvnet.lv
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Фото: Dinija Jemeļjanova, LTV

В субботу, 1 июля, в Центре рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил собрались первые призывники Службы государственной обороны, сообщает передача Латвийского телевидения Dienas ziņas.

Причины пойти на службу были разными. Кто-то не знал, чем заняться после окончания школы, другой был уже измотан накопленным до сих пор трудовым стажем.

В Службу государственной обороны записался и Максис, который до сих пор проживал в Германии. Он имеет и латвийское, и немецкое гражданство.

"Я хочу переехать в Латвию и понял, что это хороший способ жить в Латвии. Узнать, как люди живут здесь и поработать в армии", - сказал он.

Первый призыв является добровольным – граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могли подать заявки до 15 мая этого года.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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