Видео ⟩ У пенсионера выманили 50 000 евро; мошенники все еще на свободе

Четыре года назад на платформе появилось заманчивое предложение: мужчине обещали хорошую прибыль.

"Там просто нужно было заплатить деньги, и я их заплатил. Я не помню, сколько это было, около 500 евро. Все время приходилось платить, то ты заработал столько-то, то ты заработал столько-то, все делалось путем обмана. Потом они мне позвонили, представились "криптовалютной полицией", но такой в мире не существует. Они звонили и угрожали, что надо заплатить штраф", - вспоминает Янис.

"За эти годы я потерял около 50 000 евро", - сокрушается он.

Государственная полиция подтверждает, что уголовный процесс по этому делу был начат в середине 2019 года. В прошлом году оно было объединено с другими уголовными производствами, и сейчас их насчитывается 30. Преступление носит международный характер - полиция сотрудничает с коллегами в зарубежных странах, но подозреваемых пока нет.

Видео: Сюжет программы Panorama