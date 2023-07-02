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Видео ⟩ Мощное выступление мужского хора Dziedonis восхитило публику

rus.tvnet.lv
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Выступление мужского хора Dziedonis
Выступление мужского хора Dziedonis Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 1 июля, в течение всего дня в Доме Рижского латышского общества и Большом зале Латвийского университета проходил финал хорового конкурса, в котором участвовали 33 смешанных хора, 11 женских хоров, 7 мужских хоров и 4 хора сениоров. Мужской хор Dziedonis Латвийского университета отличился необычным выступлением, восхитив не только присутствующих, но и интернет-пользователей.

В выступлении мужского хора Dziedonis использовался традиционный танец маори под аккомпанемент криков. Этот танец стал особенно известен в мире благодаря сборной Новой Зеландии по регби, исполняющей его перед началом игры.

Видео: Мощное выступление хора Dziedonis

Dziedonis занял второе место в группе мужских хоров.

Мужской хор Латвийского Университета Dziedonis был основан в 1924 году и является классическим мужским хором, который отражает, сохраняет и развивает уникальную культурную традицию латышского хора.

Галерея: Выступление хора

Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, проходит шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, сообщили представители Латвийского национального культурного центра (LNKC).

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