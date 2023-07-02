Видео ⟩ Мощное выступление мужского хора Dziedonis восхитило публику

В субботу, 1 июля, в течение всего дня в Доме Рижского латышского общества и Большом зале Латвийского университета проходил финал хорового конкурса, в котором участвовали 33 смешанных хора, 11 женских хоров, 7 мужских хоров и 4 хора сениоров. Мужской хор Dziedonis Латвийского университета отличился необычным выступлением, восхитив не только присутствующих, но и интернет-пользователей.
В выступлении мужского хора Dziedonis использовался традиционный танец маори под аккомпанемент криков. Этот танец стал особенно известен в мире благодаря сборной Новой Зеландии по регби, исполняющей его перед началом игры.
Видео: Мощное выступление хора Dziedonis
Mani absolūtākie favorīti no vakardienas Koru kariem neapšaubāmi ir vīru koris Dziedonis.— Anna Karolīna Ozola (@akozola) July 2, 2023
Veči, jūs esat LIELISKI! ♥️ pic.twitter.com/T13tK0gjxN
Dziedonis занял второе место в группе мужских хоров.
Мужской хор Латвийского Университета Dziedonis был основан в 1924 году и является классическим мужским хором, который отражает, сохраняет и развивает уникальную культурную традицию латышского хора.
Галерея: Выступление хора
Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, проходит шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, сообщили представители Латвийского национального культурного центра (LNKC).
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