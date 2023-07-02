Видео ⟩ Мощное выступление мужского хора Dziedonis восхитило публику

В выступлении мужского хора Dziedonis использовался традиционный танец маори под аккомпанемент криков. Этот танец стал особенно известен в мире благодаря сборной Новой Зеландии по регби, исполняющей его перед началом игры.

Видео: Мощное выступление хора Dziedonis

Mani absolūtākie favorīti no vakardienas Koru kariem neapšaubāmi ir vīru koris Dziedonis.



Veči, jūs esat LIELISKI! ♥️ pic.twitter.com/T13tK0gjxN — Anna Karolīna Ozola (@akozola) July 2, 2023

Dziedonis занял второе место в группе мужских хоров.

Мужской хор Латвийского Университета Dziedonis был основан в 1924 году и является классическим мужским хором, который отражает, сохраняет и развивает уникальную культурную традицию латышского хора.

Галерея: Выступление хора

Уже сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, проходит шествие участников Праздника песни и танца Novadu dižošanās, сообщили представители Латвийского национального культурного центра (LNKC).