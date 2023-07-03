Начинается дополнительный прием на курсы латышского языка в Риге

В понедельник, 3 июля, начнется дополнительный прием заявок на курсы латышского языка, которые организованы при поддержке Рижской думы, сообщили агентству LETA в департаменте внешней коммуникации столичного самоуправления.
В этом году самоуправление организовало курсы латышского языка для 600 рижан, и планируется, что до ноября еще не менее 300 рижан пройдут обучение на дополнительных курсах.
Бесплатно изучать латышский язык могут люди, задекларировавшие место жительства в Риге, а также проживающие в Риге граждане Украины. Курсы не предназначены для школьников и безработных.
На курсах можно будет освоить язык на уровнях A и B.
Самоуправление организует курсы латышского языка с 2011 года, выделяя финансирование образовательным учреждениям. В этом году поддержку на общую сумму 155 933 евро получили семь программ курсов.
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