Начинается дополнительный прием на курсы латышского языка в Риге

В этом году самоуправление организовало курсы латышского языка для 600 рижан, и планируется, что до ноября еще не менее 300 рижан пройдут обучение на дополнительных курсах.

Бесплатно изучать латышский язык могут люди, задекларировавшие место жительства в Риге, а также проживающие в Риге граждане Украины. Курсы не предназначены для школьников и безработных.

На курсах можно будет освоить язык на уровнях A и B.

Самоуправление организует курсы латышского языка с 2011 года, выделяя финансирование образовательным учреждениям. В этом году поддержку на общую сумму 155 933 евро получили семь программ курсов.