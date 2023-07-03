Самое масштабное шоу за всю историю фестиваля! Объявлена полная программа Positivus

В свою очередь, новая программа Evolution Stage будет наполнена выступлениями многих ярких местных артистов: Aminata, Vēstnieks, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, ZEŽďIS, Finķis, Patriša, I MEAN LOVE, MC Apšaude, Greta, Vultura, HUNN, MARKO & HOTTE, Perestroika и Laika Suns.

На прошлогоднем фестивале одной из самых популярных зон была Jim Beam Silent Disco, которая в этом году будет намного масштабнее. На ней у зрителей будет возможность танцевать до изнеможения под самые популярные сейчас хиты с такими диджеями, как Карлис Кликутс, Рой Роджерс, Магнус Эриньш, Артур Пуданс, All-viss, Aspirīns, Инга Зейле, Рейнис Карлис Руткис и Карлис Зариньш!

На фестивале вы сможете насладиться не только разнообразной музыкальной и художественной программой, но и оценить и купить оригинальные и качественные дизайнерские работы на новом рынке Positivus Bazaar, а также полакомиться вкусной, полезной для здоровья и разнообразной едой. Также фестиваль будет наполнен различными активностями и стендами.

Территория фестиваля будет открыта для посетителей с пятницы, 14 июля, с 14:00 до 03:00, а в субботу, 15 июля, - с 12:00 до 03:00. Как обычно, обменять фестивальные билеты на браслеты быстрее можно в ТЦ Galerijа Centrs.

Галерея: Positivus'22