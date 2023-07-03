Самое масштабное шоу за всю историю фестиваля! Объявлена полная программа Positivus

Крупнейшие этим летом концерты звезд зарубежной эстрады ожидаются чуть более чем через неделю на фестивале Positivus, который пройдет 14 и 15 июля на Луцавсале, Рига. Особое внимание уделяется двум артистам - Metro Boomin, последний альбом которого на данный момент является самым прослушиваемым в мире, и грядущему грандиозному шоу певца и автора песен Сэма Смита. Ознакомиться с полной программой фестиваля вы можете, скачав мобильное приложение Positivus'23.
Известно, что хэдлайнер Сэм Смит приедет на фестиваль с рекордным составом из 53 человек, а это значит, что это будет самое масштабное шоу за всю историю фестиваля. В состав группы входит множество музыкантов, певцов и танцоров.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться в мобильном приложении Positivus'23, которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play. Ознакомьтесь с программой фестиваля, узнайте время выступлений артистов, составьте собственную фестивальную программу и активируйте напоминания перед самыми ожидаемыми выступлениями Positivus'23.
В этом году на фестивале также будет много новых зон и площадок. Самой большой новостью является Comedy Latvia с выступлениями многих известных стендап-комиков.
На главной сцене фестиваля - LMT Stage - выступят Сэм Смит, Metro Boomin, alt-J, J.I.D, EarthGang, Emotional Oranges и Gustavo.
Видео: Positivus'22
На второй по величине сцене фестиваля - Lāčplēsis Stage - выступят Томми Кэш, Little Big, Sleaford Mods, Anna B Savage, Banda Banda, Bel Tempo, Элиза Легздиня, Микс Галвановскис, Martas Asinis и Wiesulis.
В свою очередь, новая программа Evolution Stage будет наполнена выступлениями многих ярких местных артистов: Aminata, Vēstnieks, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, ZEŽďIS, Finķis, Patriša, I MEAN LOVE, MC Apšaude, Greta, Vultura, HUNN, MARKO & HOTTE, Perestroika и Laika Suns.
На прошлогоднем фестивале одной из самых популярных зон была Jim Beam Silent Disco, которая в этом году будет намного масштабнее. На ней у зрителей будет возможность танцевать до изнеможения под самые популярные сейчас хиты с такими диджеями, как Карлис Кликутс, Рой Роджерс, Магнус Эриньш, Артур Пуданс, All-viss, Aspirīns, Инга Зейле, Рейнис Карлис Руткис и Карлис Зариньш!
На фестивале вы сможете насладиться не только разнообразной музыкальной и художественной программой, но и оценить и купить оригинальные и качественные дизайнерские работы на новом рынке Positivus Bazaar, а также полакомиться вкусной, полезной для здоровья и разнообразной едой. Также фестиваль будет наполнен различными активностями и стендами.
Территория фестиваля будет открыта для посетителей с пятницы, 14 июля, с 14:00 до 03:00, а в субботу, 15 июля, - с 12:00 до 03:00. Как обычно, обменять фестивальные билеты на браслеты быстрее можно в ТЦ Galerijа Centrs.
Галерея: Positivus'22
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