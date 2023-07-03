Видео ⟩ Семь важных для латвийца сущностей в большом концерте Balts

Сегодня, 3 июля, TVNET совместно с Умным телевидением LMT в прямом эфире показал большой концерт латышского эстрадного танца Balts XXVII Вселатвийского праздника песни и танца.
Танцевальный концерт-спектакль Balts создан с новой музыкой, новой хореографией и новым художественным решением, в котором сливаются воедино сценический танец и латышское изобразительное искусство.
Видео: Концерт Balts
Галерея: Генеральная репетиция концерта Balts
Balts - это разноплановая совместная работа 18 хореографов с 18 новыми танцами, которые раскрывают семь важных для латвийца сущностей - детство, природа, работа, земля, жизнь, чистота и бытие.
Художественные руководители танцевальной концепции - Даце Адвильёне, Рейнис Решетинс и Тайга Лудборжа, режиссер - Инга Ципе, видеосценограф - Инета Сипунова.
Прямая трансляция с концерта Balts и видеозапись после окончания прямой трансляции также будут доступны в приложении Умного телевидения LMT и TVNET.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!