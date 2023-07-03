Пригожин собирается вербовать боевиков в тюрьмах и колониях Беларуси

Проект со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Пригожин уже получил разрешение на вербовку заключенных в белорусских тюрьмах и колониях от белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Источники сообщили, что сейчас разыскивается предлог для начала вербовки.

Все основные фигуры "Вагнера" и около 80% наемников уже перебрались в Беларусь, но около 20% наемников все еще находятся в оккупированном Россией Луганске, следует из имеющейся у "ВЧК-ОГПУ" информации.

После неудавшегося восстания ЧВК "Вагнер" запретили вербовать новых бойцов на территории России.

Ранее Пригожин Пригожин также обнародовал первое за неделю аудиообращение, сообщает близкий к "Вагнеру" Telegram-канал Grey Zone.

"Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали - наш "Марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось", - говорится в аудиообращении Пригожина.

Он также высказал уверенность, что в "ближайшее время" станет известно о "следующих победах на фронте".

Конкретнее свои планы и планы ЧВК на будущее Пригожин комментировать не стал. Он также не указал, где находится.

После окончания мятежа Пригожин с публичным обращением выступал только 26 июня, когда заявил, что целью восстания не являлось свержение существующей власти в России.

Мятеж Пригожина проходил в течение примерно 36 часов 23 и 24 июня. В ходе него колонны "вагнеровцев" захватили Ростов-на-Дону, а затем двинулись на Москву.

В ходе переговоров между Кремлем и Пригожиным была достигнута договоренность о том, что тот "уйдет" в Беларусь, а уголовное дело в отношении него будет прекращено.