Полицейскому, застрелившему подростка во Франции, пожертвовали уже миллион евро

Смерть подростка спровоцировала жестокие беспорядки во Франции, которые продолжаются почти неделю.

На сайте Gofundme.com пожертвовать деньги полицейскому пообещали более 40 000 человек. Кампанию по сбору средств начал Жан Мессиа - экс-спикер кампании в президенты Франции ультраправого Эрика Земмура. Между тем семье убитого подростка пожертвовано всего 200 000 евро.

Смерть подростка и последовавшие за ней жестокие беспорядки, грабежи и вандализм высветили глубокие политические разногласия во Франции. Многие правые общественные деятели выразили поддержку полиции, но левые видят в смерти подростка результат систематического расизма во французской полиции.

Левые политики и представители правящей центристской партии раскритиковали Мессию и Gofundme.com, посчитав такую ​​кампанию скандальной и позорной.

В начале кампании Мессиа заявил, что деньги предназначены для полицейского, который выполнил свою работу и заплатил за нее высокую цену.

38-летний офицер был арестован и обвинен в убийстве, также ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний после того, как первоначально он заявил, что открыл огонь, когда подросток наехал на него на машине.

На видео со стрельбой видно, как двое полицейских останавливают желтый автомобиль Mercedes, которым 17-летний подросток управлял без водительских прав. Затем машина уезжает, и полицейский стреляет в направлении водителя.

Другой подросток, находившийся в машине в момент стрельбы, рассказал СМИ, что перед стрельбой полицейские ударили водителя автомобиля оружием. На видео слышен голос, говорящий: "Ты получишь пулю в голову".