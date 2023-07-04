Видео очевидца ⟩ Погоня за пьяным водителем

В самом начале видео видно, что водитель Citroen не может удержать машину на своей полосе. Особые проблемы у пьяного водителя возникают на поворотах, потому что каждый раз он выезжает на встречную полосу.

Выезжая из города, водитель Citroen чуть не свернул на луг, потому что не смог "пройти" довольно крутой поворот. В момент, когда автор видео совершал обгон, пьяный водитель чуть не врезался в его автомобиль.

Автор видео попытался остановить пьяного водителя. Это ему даже удалось, но только на мгновение - тот объехал машину и продолжил свой путь.

После нескольких минут бегства по узким улочкам пьяный водитель не смог справиться с управлением на повороте и врезался в дорожный знак.

Как рассказал автор видео, он преследовал пьяного водителя до самого конца. С помощью соседа у нарушителя отобрали ключи и вызвали полицию. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 3,5 промилле алкоголя в крови.