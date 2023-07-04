Власти РФ признали, что во время мятежа пострадали мирные жители

Как сообщил в понедельник, 3 июля, губернатор Воронежской области Александр Гусев, в ходе беспорядков пострадали четверо мирных жителей Воронежской области.

По словам губернатора, травмы всех четырех пострадавших были незначительными. Он также сообщил, что каждый из пострадавших получит от муниципалитета компенсацию в размере 100 000 рублей (1 025 евро).

Прокремлевский Telegram-канал "База" уже сообщал, что во время восстания пострадали мирные жители, но власти только сейчас подтвердили эту информацию.

23 и 24 июня в России происходил военный мятеж под руководством Евгения Пригожина, в ходе которого ЧВК "Вагнер" захватил Ростов-на-Дону, а затем двинулся на Москву.

Во время восстания был сбит один самолет и шесть вертолетов. Потери российской армии, по разным оценкам, составляют от 13 до 20 человек.

Кремль объявил, что урегулировать ситуацию помог белорусский лидер Александр Лукашенко. Была достигнута договоренность о переезде Пригожина в Беларусь и прекращении уголовного дела против него.