Продолжаются концерты Праздника песни и танца: программа на вторник

В комплексе Hanzas perons в 18:00 и 21:00 пройдут концерты вокальных ансамблей "Звуковые портреты", на которых прозвучит современная музыка. На концертах выступят вокальные ансамбли Assembly Singers, Taka, Putnu dārzs, Dancis, Cantabile, Anima Corde, DoReMi, а также особые гости - фольклорная группа Saucējas, вокальные группы Framest и Latvian Voices.

В Рижском русском театре в 19:00 состоится концерт коллективов нацменьшинств "Солнечная песня на холсте" с участием фольклорных ансамблей, коллективов народной песни и народного танца, оркестров народных инструментов, хоров и отдельных исполнителей, представляющих украинскую, русскую, польскую, белорусскую, болгарскую, еврейскую, цыганскую, немецкую и литовскую культуру.

В 19:00 в Латвийской национальной опере пройдет концерт вокально-симфонической музыки "Колыбель" с участием известных коллективов и солистов, а в церкви св. Иоанна в 21:00 состоится концерт духовной музыки в исполнении вокальных ансамблей "Бог. Природа. Человек".