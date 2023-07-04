Фото ⟩ Стрельба в Филадельфии: четыре человека погибли, есть раненые

По меньшей мере четыре человека погибли и еще четверо получили ранения в результате массовой стрельбы в Филадельфии вечером 3 июля, сообщают СМИ.
Представитель полиции Филадельфии подтвердил агентству AFP, что в результате стрельбы погибло несколько человек, однако точное число жертв он не назвал.
Тем временем газета Philadelphia Enquirer, телеканал CNN и другие СМИ сообщают, что подозреваемый в стрельбе задержан.
The Philadelphia Enquirer сообщает, что среди убитых есть как минимум двое несовершеннолетних.
Газета отмечает, что задержанный полицией мужчина был одет в бронежилет и вооружен винтовкой и пистолетом.
Сообщается, что на месте происшествия были обнаружены пули, выпущенные как минимум из пяти единиц огнестрельного оружия.
Галерея: Стрельба в Филадельфии
Согласно данным властей, только в этом году в США произошло 339 массовых расстрелов.
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