Сендия и Дануте ответили на очень личные вопросы подписчиков о своих отношениях

Фитнес-тренер Сендия Габриэла Официере (31), которая совсем скоро вступит в брак со своей возлюбленной Дануте Тамме (36), ответила на анонимные вопросы в Instagram, позволив познакомиться с девушками чуть ближе.
В настоящее время пара активно планирует свадьбу. Дануте и Сендия в отношениях уже шесть лет, и этой осенью они готовятся пожениться. Брак будет заключен в Дании, праздник с друзьями и родителями пройдет в Латвии, а венчать пару будет музыкант Ральфc Эйландc.
Один из подписчиков спросил, не было ли в их отношениях перепалок и как они справились с этим. "Конечно, мы же люди. Мы не крикуньи и не психички, обычно мы можем все обсудить без ментальных шрамов", - ответила Сендия.
Еще один подписчик спросил, как "выйти из шкафа", на что Сендия ответила: "Тут нет никаких объездных путей - только выйти. Если не можешь сам, то литр водки поможет".
"Литр водки" Сендия упомянула в связи с тем, что именно с его помощью дамы смогли признаться друг другу в чувствах и впервые позволили себе интимную близость.
Прозвучал и вопрос о разделении ролей в паре. "Вся жизнь состоит из ролей. У меня они стратегические, логические. А у Дануте - гармоничные и уютные. Я больше отвечаю за все, что вне наших стен, а она - за то, что внутри. В принципе, я строю дом, а она заботится о гармонии. В то же самое время мы все делаем вместе 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - ответила Сендия.
Она также сообщила, что сейчас девушки активно думают и о детях.
Также Сендия призналась, что выросла в бедных условиях и счастлива, что они с Дануте построили ту жизнь, которой живут сейчас. Она рассказала об этом в ответ на пренебрежительное замечание одного из пользователей о том, что раньше у Сендии ничего не было.
"Это никакой не секрет, что я из бедной семьи. Я всегда рассказываю, что в Ригу переехала с пятью евро в кармане. Я с Дануте познакомилась с матрасом на полу и столом на кухне. Везде, где мы были, все, что нам принадлежало, было создано вместе - с нуля. После первого путешествия, на которое мы копили вечность, домой приехали с 10 центами.
Мы обе героини, потому что я всегда говорю, что мое наследство - вилка, что всего придется самим добиваться. Дануте тоже никто не поддерживает, а наоборот - мы поддерживаем своих вокруг, и животных и т. д. Моя большая гордость - тот факт, что мы с полного нуля за семь лет создали целую империю вдвоем".
Еще одного пользователя интересовало, будут ли родители девушек на свадьбе, на что Сендия ответила: "Да".
Свадьба запланирована на эту осень.
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