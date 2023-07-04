Сендия и Дануте ответили на очень личные вопросы подписчиков о своих отношениях

Она также сообщила, что сейчас девушки активно думают и о детях.

Также Сендия призналась, что выросла в бедных условиях и счастлива, что они с Дануте построили ту жизнь, которой живут сейчас. Она рассказала об этом в ответ на пренебрежительное замечание одного из пользователей о том, что раньше у Сендии ничего не было.

"Это никакой не секрет, что я из бедной семьи. Я всегда рассказываю, что в Ригу переехала с пятью евро в кармане. Я с Дануте познакомилась с матрасом на полу и столом на кухне. Везде, где мы были, все, что нам принадлежало, было создано вместе - с нуля. После первого путешествия, на которое мы копили вечность, домой приехали с 10 центами.

Мы обе героини, потому что я всегда говорю, что мое наследство - вилка, что всего придется самим добиваться. Дануте тоже никто не поддерживает, а наоборот - мы поддерживаем своих вокруг, и животных и т. д. Моя большая гордость - тот факт, что мы с полного нуля за семь лет создали целую империю вдвоем".

Еще одного пользователя интересовало, будут ли родители девушек на свадьбе, на что Сендия ответила: "Да".

Свадьба запланирована на эту осень.