Как девушки Сендия и Дануте из Латвии готовятся к своей свадьбе

Сендия и Дануте вместе уже шесть лет и в этом году отметят свадьбу. Их будет венчать певец и пастор Ральф Эйландс. Именно Сендия взяла на себя ответственность за организацию свадьбы. "Я спрашиваю мнение Дануты, а она отвечает согласна или нет".

На вопрос, как они объявили о своих отношениях с родителями, Дануте говорит: "Я рассказала папе по телефону, он сначала не очень понял. Позже он перезвонил и сказал: "Прости, мне надо было время, чтобы это переварить, но все нормально, поддерживаю!". Мать тоже поддержала, сказав: "Если дочь счастлива, все хорошо".

История Сендии немного отличается: "Брат сказал: "Хорошо!". Мама сама поняла. Конечно, она не очень обрадовалась, потому что родители возлагают надежды на своих детей - что я буду с высшим образованием, что у меня будет идеальный муж, и у нас будет 30 детей, и все смогут аплодировать тому, какие мы идеальные. А потом вдруг - вау!"

Ее удивляет, что геи в Латвии живут в гораздо более суровых условиях. Что касается домашнего хозяйства, дамы говорят: Сендия — "оратор, денежный и отвественный человек", а Дануте - спокойная и заботится о технических вещах, связанных с машиной и домом.

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