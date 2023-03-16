Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме в реалити-шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) рассказали свою историю знакомства и то, как они готовятся к свадьбе, которая состоится осенью 2023 года.
Как девушки Сендия и Дануте из Латвии готовятся к своей свадьбе
Как рассказывает лиепайчанка Сендия, после переезда в Ригу она начала тренироваться с Данутой, но вскоре между ними вспыхнули романтические чувства.
Для обоих это первые отношения с женщиной. "Мужчины нам ничего не сделали - мы бисексуальны. Мы не различаем, что там между ног. Если человек классный и в чем-то родственная душа… Нас этот факт не смущал", - объясняет она.
Именно Сендия первой открыла свои чувства к Дануте. "Я не понимаю, что происходит, но я хочу тебе кое-что сказать… Наверное, ты мне нравишься", - вспоминает Сендия неловкий разговор с Дануте, которая ответила взаимностью.
"Мы купили 0,7 л водки. Мы поставили ее посреди комнаты, сели с ненормальным расстоянием, и с каждой рюмкой мы подходили все ближе и ближе. Остальное уже история", - рассказывает она.
Sendija un Danute ir kopā sešus gadus un šogad svinēs kāzas. Viņas laulās dziedātājs un mācītājs Ralfs Eilands. Tieši Sendija uzņēmusies atbildību par kāzu rīkošanu. "Es paprasu Danutes viedokli - viņa vai nu piekrīt, vai nepiekrīt."
Сендия и Дануте вместе уже шесть лет и в этом году отметят свадьбу. Их будет венчать певец и пастор Ральф Эйландс. Именно Сендия взяла на себя ответственность за организацию свадьбы. "Я спрашиваю мнение Дануты, а она отвечает согласна или нет".
На вопрос, как они объявили о своих отношениях с родителями, Дануте говорит: "Я рассказала папе по телефону, он сначала не очень понял. Позже он перезвонил и сказал: "Прости, мне надо было время, чтобы это переварить, но все нормально, поддерживаю!". Мать тоже поддержала, сказав: "Если дочь счастлива, все хорошо".
История Сендии немного отличается: "Брат сказал: "Хорошо!". Мама сама поняла. Конечно, она не очень обрадовалась, потому что родители возлагают надежды на своих детей - что я буду с высшим образованием, что у меня будет идеальный муж, и у нас будет 30 детей, и все смогут аплодировать тому, какие мы идеальные. А потом вдруг - вау!"
Ее удивляет, что геи в Латвии живут в гораздо более суровых условиях. Что касается домашнего хозяйства, дамы говорят: Сендия — "оратор, денежный и отвественный человек", а Дануте - спокойная и заботится о технических вещах, связанных с машиной и домом.
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