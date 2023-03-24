Сендия и Дануте готовятся к пополнению в семье

Тренеры по фитнесу Дануте Тамме и Сендия Официере кажутся сейчас самоей обсуждаемой женской парой в стране, так как в последнее время они часто появляются на теле-экранах, рассказывая о своем опыте однополых отношений.

В ток-шоу Zilonis studijā обсуждался вопрос о детях в однополых отношениях. Дануте рассказала, что они с невестой обсуждали это. "Мы об этом разговаривали, планируем, но это точно не случится в ближайшее время.

С самого начала мы хотим пожениться, наслаждаться супружеской жизнью, а дети будут следующим шагом", - говорит Дануте.

Она признается, что некоторые однополые пары, подумывающие о детях, просто не осмеливаются. "Когда мы будем к этому готовы, мы не будем смотреть - разрешено это или нет, сможем ли мы это зарегистрировать или нет, это будет наш шаг, мы не будем ничего ждать. Но, конечно, это трудно".

На данный момент самым актуальным вопросом для дам является официальная регистрация отношений. Дануте и Сендия состоят в отношениях уже шесть лет и собираются пожениться этой осенью. Свадьба состоится в Дании, но вечеринка с друзьями и родителями пройдет в Латвии. Церемонию проведет музыкант и священник Ральф Эйландс.

Больше смотрите на видео!