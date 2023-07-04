На экзамен по латышскому языку записались еще около 4000 граждан РФ

В конце 2022 года Сейм принял поправки к закону, предусматривающие, что граждане России, проживающие в Латвии, для получения постоянного вида на жительство должны пройти тест на знание государственного языка. В основном это требование распространяется на людей, которые прожили в Латвии много лет, но вместо гражданства Латвии решили принять гражданство России.

Ранее предполагалось, что требование будет относиться примерно к 18 000 граждан России. По информации Министерства образования и науки, за первый период с 1 февраля по 24 марта 2023 года на сдачу экзамена по латышскому языку зарегистрировался 8131 гражданин России, и лишь около половины сдали экзамен.

Срок записи на первый экзамен по государственному языку для граждан России был продлен до 30 июня, и эти люди должны будут сдать экзамен в период с 1 июля по 13 августа этого года. Такой срок установлен для того, чтобы граждане России могли записаться на повторный экзамен в августе.

С 1 по 31 августа те граждане России, которые не набрали необходимое количество баллов на первом экзамене, смогут записаться на повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября.