В результате аварии под Огре погиб человек

4 июля около 4:30 утра в Огресгальской волости Огрского края автомобиль Audi A6 съехал с дороги и перевернулся. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера, 3 июля, в стране зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 23 человека, один человек погиб.

Оформлено 340 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 154 за превышение скорости и 5 за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено два административных и три уголовных дела, а также одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.