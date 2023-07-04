Видео ⟩ Новые подробности трагической аварии в Сигулде. Водитель задержан

В 21:15 в Государственную полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на Видземском шоссе 67 в Сигулде. По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля Seat Coroba с мотороллером.

Резкое торможение Seat и звук от удара услышали жители соседнего дома, которые быстро среагировали и бросились на дорогу, чтобы помочь пострадавшим. К сожалению, подростка спасти уже не удалось, он скончался на месте.

Юноше было всего 14 лет, а жители Сигулды в соцсетях делятся информацией о том, что через несколько дней после аварии он должен был отпраздновать день рождения.

Водитель Seat находился под воздействием алкоголя на уровне 3 промилле.

Полиция сообщает, что его водительское удостоверение было аннулировано еще в 2016 году за вождение в нетрезвом виде и не было восстановлено.

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