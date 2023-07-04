Не смог ограничить произвол торговцев: СЗК потребовал отставки министра земледелия

Правление СЗК пришло к выводу, что за последние два года цены на продукты питания выросли почти на 40%, в том числе резко подорожали предметы первой необходимости: хлеб подорожал за последний год на треть, яйца - на 20%, овощи подорожали настолько же.

Пока министр земледелия не предложил никаких решений, чтобы ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания. По данным СЗК, в других странах Евросоюза, в отличие от Латвии,

применяются налоговые льготы, устанавливаются потолки цен на основные продукты питания, строже контролируют торговцев,

чтобы жители могли покупать необходимые им продукты питания по разумной цене.

Наблюдая резкий рост цен на продукты питания, СЗК неоднократно призывал к немедленному принятию решения о снижении ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на молочные продукты, хлеб, свежее мясо и рыбу, а также яйца, чтобы снизить ежедневные расходы жителей, но парламент отклонил это.

По словам СЗК, фермерские организации признают, что на некоторые местные продукты в торговых сетях наценка составляет 70%, 150% и 300%.