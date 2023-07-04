Не смог ограничить произвол торговцев: СЗК потребовал отставки министра земледелия

Во вторник, 4 июля, правление Союза зеленых и крестьян (СЗК) приняло решение призвать фракцию Сейма представить на рассмотрение парламента прошение об отставке министра земледелия Дидзиса Шмитса, обосновав это бездействием министра и неспособностью ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания, сообщила партия.
Правление СЗК пришло к выводу, что за последние два года цены на продукты питания выросли почти на 40%, в том числе резко подорожали предметы первой необходимости: хлеб подорожал за последний год на треть, яйца - на 20%, овощи подорожали настолько же.
Пока министр земледелия не предложил никаких решений, чтобы ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания. По данным СЗК, в других странах Евросоюза, в отличие от Латвии,
применяются налоговые льготы, устанавливаются потолки цен на основные продукты питания, строже контролируют торговцев,
чтобы жители могли покупать необходимые им продукты питания по разумной цене.
Наблюдая резкий рост цен на продукты питания, СЗК неоднократно призывал к немедленному принятию решения о снижении ставки налога на добавленную стоимость (PVN) на молочные продукты, хлеб, свежее мясо и рыбу, а также яйца, чтобы снизить ежедневные расходы жителей, но парламент отклонил это.
По словам СЗК, фермерские организации признают, что на некоторые местные продукты в торговых сетях наценка составляет 70%, 150% и 300%.
"В такой ситуации фермерам приходится затянуть пояса, люди не могут покупать продукты питания, которые им нужны ежедневно, а торговцы продолжают зарабатывать", - подчеркивает глава фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.
Он также указал на то, что Шмитс не сделал ничего, чтобы ограничить произвол торговцев, и не поддержал местных производителей, чтобы те могли предлагать свою продукцию потребителям.
Ранее данный вопрос поднимала молочная отрасль, но это было проигнорировано министром, заявили в партии.
"В течение полугода министр проводил совещания, говорил и рассуждал, но решений, позволяющих снизить резкий рост цен на продукты и защитить менее обеспеченную часть общества, нет", - считает Валайнис.
По мнению СЗК, пора дать четкий сигнал о том, что вседозволенность в повышении цен на продукты питания подошла к концу. Партия призывает прийти к соглашению об эффективных решениях по ограничению цен.
Партия также выражает недоумение по поводу того, что министр земледелия до сих пор не получил разрешения на работу с гостайной.
"Насколько серьезно правительство может относиться к члену, который уже несколько месяцев трудится без необходимого разрешения на работу. Особенно накануне саммита НАТО", - отмечает Валайнис.
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