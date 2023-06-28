Эксперт: некоторые местные товары имеют наценку до 300%

Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис сказал, что в супермаркетах наценка на многие продукты, произведенные в Латвии, несоразмерно высока - она достигает 300%.
Он высказал мнение, что для магазинов можно было бы ввести регулятор, который контролировал бы размер наценок на товары и в случаях, когда наценка слишком большая, взимал бы дополнительный налог.
"Мы прекрасно знаем, что на некоторые местные продукты наценка составляет 70%, есть и 150%, министр сельского хозяйства упомянул, что есть и до 300%. Я думаю, что это неправильно. Мы живем в рыночной экономике, но то, что министр упомянул о наценке в 300% на один продукт питания в двух крупных сетевых магазинах, очень смешно. Если магазин ставит на товар 100% наценку, то в этом магазине ничего не надо покупать, но почему в двух магазинах 300% наценка - этому толком ни у кого нет объяснения", - сказал Гутманис, не раскрывая конкретных примеров, поскольку между переработчиками и магазинами заключены договоры, составляющие коммерческую тайну.
В качестве примера он привел продажу молочных продуктов.
"В настоящее время система устроена так, что магазин знает, за сколько он может продать один пакет молока, магазин сообщает переработчику, что он может купить пакет молока по определенной цене, переработчик понимает, во сколько ему обходится производство одной упаковки молока, а баланс - это то, сколько фермеру можно заплатить за молоко. Эта цепочка должна начинаться с другого конца. Производитель молока должен сказать, сколько молока можно произвести, добавить свою прибыль и отдать на переработку, переработчик перерабатывает, а магазин продает, каждый из них добавляет небольшой процент, который они честно зарабатывают", - указал глава LOSP.
Гутманис также отметил, что существуют проблемы с количеством местных продуктов на полках магазинов. "Например, по молочным продуктам, овощам, фруктам мы видим очень большой ассортимент импортной продукции. Я был в магазинах и в Литве, и в Эстонии и не видел упаковки латвийского молока ни в одном из магазинов двух крупных сетей, тогда как в Латвии в обеих сетях магазинов молоко латвийского производства составляет примерно треть. Я могу купить молоко производства Литвы, Эстонии и Польши. Такого нет ни в одной соседней стране", - утверждает Гутманис.
Он также указал, что производители публично не жалуются на это, потому что не хотят терять свое место в супермаркетах. "Все очень просто - ни от одного производителя, переработчика вы не услышите ни слова на эту тему, потому что он боится, что его завтра не будет в этой сети супермаркетов. Для производителя это вопрос выживания, потому что они должны быть в магазинах, там самая большая продажа товара", - сказал председатель правления LOSP.
Он сообщил, что Совет по конкуренции также обращался к фермерам по этому вопросу. "Публично об этих вопросах никто не говорит, но мы договорились, что если будут какие-то нарушения конкуренции или недобросовестная торговля, то мы сообщим об этом в Совет по конкуренции, и они проверят", - сказал Гутманис.
Он также привел в пример Ирландию, где начались дискуссии об изменении восприятия супермаркетов, приравнивании их к инфраструктуре, объединяющей производителя и конечного потребителя.
"Можно было бы ввести для магазинов регулятор, определяющий наценку на товар. Если наценка слишком высокая, то она будет облагаться дополнительным налогом. В условиях рыночной экономики, в которой мы живем, это неправильно, но когда я вижу, что продукт питания может иметь наценку 300%, то сама по себе концепция неплохая и может и нам стоит двигаться к чему-то подобному.
Если бы все было в порядке, если бы в магазинах продавались местные продукты и наценки были в пределах разумного - 20- 30%, то тогда бы мы ничего не говорили, но есть очень плохие примеры, о которых, к сожалению, мы не можем сказать публично. Это не облегчает сотрудничество с магазинами", - признал Гутманис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!