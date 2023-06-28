Эксперт: некоторые местные товары имеют наценку до 300%

Гутманис также отметил, что существуют проблемы с количеством местных продуктов на полках магазинов. "Например, по молочным продуктам, овощам, фруктам мы видим очень большой ассортимент импортной продукции. Я был в магазинах и в Литве, и в Эстонии и не видел упаковки латвийского молока ни в одном из магазинов двух крупных сетей, тогда как в Латвии в обеих сетях магазинов молоко латвийского производства составляет примерно треть. Я могу купить молоко производства Литвы, Эстонии и Польши. Такого нет ни в одной соседней стране", - утверждает Гутманис.

Он также указал, что производители публично не жалуются на это, потому что не хотят терять свое место в супермаркетах. "Все очень просто - ни от одного производителя, переработчика вы не услышите ни слова на эту тему, потому что он боится, что его завтра не будет в этой сети супермаркетов. Для производителя это вопрос выживания, потому что они должны быть в магазинах, там самая большая продажа товара", - сказал председатель правления LOSP.

Он сообщил, что Совет по конкуренции также обращался к фермерам по этому вопросу. "Публично об этих вопросах никто не говорит, но мы договорились, что если будут какие-то нарушения конкуренции или недобросовестная торговля, то мы сообщим об этом в Совет по конкуренции, и они проверят", - сказал Гутманис.