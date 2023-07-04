Талибы велели закрыть салоны красоты в Афганистане. Женщины останутся без работы и безопасного общения

Сначала так и было: те же салоны красоты продолжили работать, только в них сняли вывески и закрасили окна. Но, как выяснилось, атака на права женщин была лишь отложена, но не отменена.

Женщины в современном Афганистане уже практически лишены возможности получить полноценное среднее образование и полностью лишены прав на высшее.

На улице они могут появляться в сопровождении мужчин, не имеют права работать в государственном секторе и некоммерческих организациях, им также запрещено посещение спортзалов и общественных парков.

"Талибан" считает женщин не людьми, а товаром, которым можно владеть и угнетать, — говорит бежавшая из Афганистана в Турцию защитница прав женщин Джамила Афган. — Новый запрет затронет тысячи визажистов и закроет сотни салонов красоты по всей стране".

Два года назад движение "Талибан" пыталось доказать, что эволюционировало и стало более современным и поэтому рассчитывает хотя бы на частичное признание — что тогда означало бы и финансовую помощь для Афганистана, который был и остается одним из беднейших мест планеты. Но все его дальнейшие действия делали признание практически невозможным.

"Серьезная, систематическая и узаконенная дискриминация женщин и девочек лежит в основе идеологии и правления талибов, что также вызывает опасения, что они могут нести ответственность за гендерный апартеид", — говорится в докладе, который сделан по заказу Совета ООН по правам человека.