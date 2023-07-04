Суд досрочно освободил из тюрьмы убийцу предполагаемого лидера преступного мира Эстонии

Постановлением суда, вынесенным во вторник, Воробей освобождается от наказания, назначенного ему Харьюским уездным судом, на двенадцать месяцев условно с применением электронного наблюдения. Воробью будет назначен испытательный срок до 22 сентября 2026 года, который начнется с момента вступления в силу постановления суда.

Вируская тюрьма не поддержала досрочное освобождение Воробья, однако это сделала государственная прокуратура. Сначала госпрокурор указал, что характеристика Вируской тюрьмы не соответствует обстоятельствам совершения Воробьем преступления против личности, как указано в его первом приговоре. Затем государственный обвинитель подчеркнул, что во втором приговоре установлено, что Воробей активно содействовал раскрытию преступления и что он искренне раскаялся.

Окружной суд признал досрочное освобождение Воробья оправданным, так как Воробей хорошо вел себя в тюрьме и не имеет действующих дисциплинарных взысканий. Находясь в тюрьме, Воробей активно трудился на двух работах одновременно, завершил две социальные программы, участвовал в различных собеседованиях, освоил государственный язык на уровне А1 и оформил документ, удостоверяющий личность.