Кариньш: государство должно найти решения по предотвращению домашнего насилия

Статья 110-я Конституции в настоящее время гласит, что "государство защищает и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей". Такая редакция этой статьи в свое время стала результатом попыток ряда политиков не допустить юридического признания однополых пар в стране.

Как отмечает Минблаг, Стамбульская конвенция требует от ратифицировавших ее государств разработать согласованную политику по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также осуществлять межведомственное сотрудничество государственных органов с неправительственными организациями, гражданским обществом и СМИ.

Стамбульская конвенция была принята Советом Европы в 2011 году и вступила в силу в 2014 году. Европейский союз подписал ее в июне 2017 года, но до сих пор полностью не ратифицировал, поскольку ее не ратифицировали несколько государств, в том числе Латвия.

Латвия подписала конвенцию 18 мая 2016 года, но в течение семи лет не смогла ее ратифицировать из-за отсутствия поддержки большинства в парламенте. Выступающие против ратификации Стамбульской конвенции политики чаще всего приводят аргумент о содержащемся в ней понятии "социального гендера", которое для них идеологически неприемлемо.

В нынешней правящей коалиции, в которое входят "Новое Единство", Национальное объединение и "Объединенный список", только "Новое Единство" выступает за ратификацию конвенции, а остальные партии против.