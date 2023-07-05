Между США и Россией мог состояться обмен пленными

До этого Линне Трейси в течение двух месяцев отказывали в контакте с обвиняемым в шпионаже журналистом Wall Street Journal Гершковичем, который находится в предварительном заключении. В случае признания виновным мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Гершкович, 31-летний гражданин США, был задержан 29 марта в Екатеринбурге и в начале апреля официально обвинен в шпионаже.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждает, что журналист собирал информацию о российской военно-промышленной компании для спецслужб США. Журналист, его работодатель и правительство США отвергли эти обвинения. Правительство США считает его задержание незаконным и требует его немедленного освобождения.

Российские государственные СМИ сообщили, что сотрудники российского консульства, в свою очередь, в понедельник получили доступ к киберпреступнику Владимиру Дунаеву, который был экстрадирован в Соединенные Штаты Южной Кореей и в настоящее время находится под стражей в США.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, не свидетельствует ли совпадение этих визитов о возможном обмене пленными, сказал, что контакты по этому поводу были, но Кремль не хочет их обнародовать.

"Они должны состояться и продолжаться в полной тишине", - добавил он. Других подробностей Песков не сообщил, но заявил, что "обе стороны должны уважать право на консульские контакты".

Работая в московском офисе Wall Street Journal, Эван Гершкович писал о России и Украине. Гершкович - первый журналист американского издания, задержанный в России по обвинению в шпионаже со времен холодной войны.