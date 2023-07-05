Путин заявил, что санкции делают Россию только сильнее. Опять.

В ходе своего выступления Путин выразил благодарность членам Шанхайской организации сотрудничества за поддержку России в деле защиты ее "конституционных прав". Он также высоко оценил успешную торговлю с Китаем, с которым в 80% сделок в качестве платежного средства используется российский рубль или китайский юань.

Путин предложил всем государствам-членам последовать этому примеру и в будущем использовать в торговле только местные валюты.

В завершение выступления российский лидер предложил предоставить Беларуси статус постоянного члена на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит 2023 года был организован премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Его основные цели заключались в улучшении торговых связей и взаимного сотрудничества между государствами-членами.