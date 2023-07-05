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Основатель Stenders и Emīla Gustava šokolāde ищет работу

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Янис Берзиньш, основатель Stenders и Emīla Gustava šokolāde
Янис Берзиньш, основатель Stenders и Emīla Gustava šokolāde Фото: Lita Krone / LETA

Янис Берзиньш, основатель фабрик Stenders и Emīla Gustava šokolāde, ищет работу, сообщает журнал Kas Jauns.

Недавно Янис Берзиньш обратился за помощью в социальных сетях, попросив предложить ему работу.

Популярный предприниматель признается, что это была эмоциональная запись и ему было нелегко принять такое решение. "Сейчас я уже близок к тому моменту, когда мне все равно, в какой сфере я работаю", - говорит Берзиньш.

На его пост уже откликнулись люди, выразившие желание видеть его своим сотрудником.

Напомним, что после ухода из Stenders Берзиньш сосредоточился на промышленном дизайне и создании изделий из бетона.

В настоящее время он состоит в отношениях с Илзе Грасе-Кибилде, исполнительным директором Moller Baltic Import.

Больше читайте в новом номере Kas Jauns! 

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