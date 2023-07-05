Основатель Stenders и Emīla Gustava šokolāde ищет работу

Янис Берзиньш, основатель фабрик Stenders и Emīla Gustava šokolāde, ищет работу, сообщает журнал Kas Jauns.
Недавно Янис Берзиньш обратился за помощью в социальных сетях, попросив предложить ему работу.
Популярный предприниматель признается, что это была эмоциональная запись и ему было нелегко принять такое решение. "Сейчас я уже близок к тому моменту, когда мне все равно, в какой сфере я работаю", - говорит Берзиньш.
На его пост уже откликнулись люди, выразившие желание видеть его своим сотрудником.
Напомним, что после ухода из Stenders Берзиньш сосредоточился на промышленном дизайне и создании изделий из бетона.
В настоящее время он состоит в отношениях с Илзе Грасе-Кибилде, исполнительным директором Moller Baltic Import.
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