Основатель Stenders и Emīla Gustava šokolāde ищет работу

Недавно Янис Берзиньш обратился за помощью в социальных сетях, попросив предложить ему работу.

Популярный предприниматель признается, что это была эмоциональная запись и ему было нелегко принять такое решение. "Сейчас я уже близок к тому моменту, когда мне все равно, в какой сфере я работаю", - говорит Берзиньш.

На его пост уже откликнулись люди, выразившие желание видеть его своим сотрудником.

Напомним, что после ухода из Stenders Берзиньш сосредоточился на промышленном дизайне и создании изделий из бетона.

В настоящее время он состоит в отношениях с Илзе Грасе-Кибилде, исполнительным директором Moller Baltic Import.

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