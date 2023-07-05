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Продавщицы говорили на русском: Ланга ответила Стендзениексу, пославшему ее

rus.tvnet.lv
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Лиана Ланга и Эрик Стендзениекс
Лиана Ланга и Эрик Стендзениекс Фото: Facebook, Paula Čurkste/LETA

Рекламный специалист Эрик Стендзениекс и поэтесса Лиана Ланга публично "сцепились". Стендзениекс послал Лангу, которая всеми силами борется с использованием русского языка в публичном пространстве Латвии. 

Публицистка своей миссией объявила дерусификацию Латвии. Она использует социальные сети, чтобы привлечь всеобщее внимание к местам и ситуациям, где забывают об использовании латышского языка. В связи с одной такой ситуацией Стендзениекс и посвятил ей грубые слова. 

Перед днем солнцестояния Ланга делилась наблюдением в Twitter. "По дороге к Инте Скуениеце я зашла в саласпилсский Rimi, там за несколькими прилавками продавщицы без малейшего стеснения переговаривались по-русски. Это производило удручающее впечатление, создавая бескультурную среду (в оригинале - urlisku vidi). У вас есть какие-то правила поведения, Rimi? Почему мы в Латвии должны чувствовать, что мы в паРаше (в оригинале - paRašā)?"

В беседе с изданием Privātā Dzīve поэтесса заявила: "Язык - серьезная вещь, а такая лингвистическая агрессия - болтовня на русском языке во время войны - неуважение к местным жителям. В публичном пространстве это недопустимо". 

Ланга рассказала, что получила от руководства магазина письмо с извинениями и обещанием провести беседу с персоналом. 

Однако рекламист Эрик Стендзениекс оказался не таким понимающим и обратился к Ланге со словами: 

"Люди между собой общаются на своем языке? Что ты хочешь, чтобы делал Rimi? Ты абсолютно ничем не отличаешься от фанатов этнической дискриминации в самые дерьмовые советские годы. Может, воздержись если не от критики LTV7 и LR4, то как минимум меню. 

Иди в ж*пу, Лиана".

Ланга прокомментировала сказанное Стендзениексом: "У меня создалось впечатление, что Эрик Стендзениекс - человек, застрявший в прошлом, который не понимает кампании Runā latviski, которая проходит с очень хорошими результатами. 

Сотни предприятий в своих соцсетях отказались от русского языка. Очевидно, Стендзениекс не понимает процессы в Украине, где публичное пространство полностью дерусифицировано. Я не воспринимаю всерьез его твиты, поскольку они неаргументированны, инфантильны и он посылает меня куда-то... Это такой уровень детсадовца, в связи с чем это не воспринимается серьезно с моей точки зрения". 

В свою очередь, Стендзениекс не жалеет о своей грубости. "Если бы я получал один евро каждый раз, когда мне кто-то говорит, что мне надо было бы делать иначе, я бы уже, скорее всего, жил бы в Швейцарии. Но что тут говорить о границах? К тому же в самих текстах Лианы фигурируют такие слова, как letiņi и urlas. Прекрасно понимаю этот 15-минутный момент славы Лианы Ланги. Она, к сожалению, не стала настолько популярной и знаковой в народе благодаря своей поэзии", - высказался Стендзениекс. 

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 4 июля!

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