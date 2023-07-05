Рекламный специалист Эрик Стендзениекс и поэтесса Лиана Ланга публично "сцепились". Стендзениекс послал Лангу, которая всеми силами борется с использованием русского языка в публичном пространстве Латвии.
Продавщицы говорили на русском: Ланга ответила Стендзениексу, пославшему ее
Публицистка своей миссией объявила дерусификацию Латвии. Она использует социальные сети, чтобы привлечь всеобщее внимание к местам и ситуациям, где забывают об использовании латышского языка. В связи с одной такой ситуацией Стендзениекс и посвятил ей грубые слова.
Перед днем солнцестояния Ланга делилась наблюдением в Twitter. "По дороге к Инте Скуениеце я зашла в саласпилсский Rimi, там за несколькими прилавками продавщицы без малейшего стеснения переговаривались по-русски. Это производило удручающее впечатление, создавая бескультурную среду (в оригинале - urlisku vidi). У вас есть какие-то правила поведения, Rimi? Почему мы в Латвии должны чувствовать, что мы в паРаше (в оригинале - paRašā)?"
В беседе с изданием Privātā Dzīve поэтесса заявила: "Язык - серьезная вещь, а такая лингвистическая агрессия - болтовня на русском языке во время войны - неуважение к местным жителям. В публичном пространстве это недопустимо".
Ланга рассказала, что получила от руководства магазина письмо с извинениями и обещанием провести беседу с персоналом.
Однако рекламист Эрик Стендзениекс оказался не таким понимающим и обратился к Ланге со словами:
"Люди между собой общаются на своем языке? Что ты хочешь, чтобы делал Rimi? Ты абсолютно ничем не отличаешься от фанатов этнической дискриминации в самые дерьмовые советские годы. Может, воздержись если не от критики LTV7 и LR4, то как минимум меню.
Иди в ж*пу, Лиана".
Cilvēki sava starpā sazinās savā valodā?— Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) June 18, 2023
Ko Tu gribi, lai RIMI dara?
Tu absolūti ne ar ko neatšķiries no vissūdīgākajos padomijas gados piedzīvotās etniskās diskriminācijas faniem.
Varbūt pieturies ja ne pie LTV7 un LR4 kritizēšanas, tad vismaz pie ēdienkartēm.
Ej dirst, Liāna. https://t.co/BNh6bGqxew
Ланга прокомментировала сказанное Стендзениексом: "У меня создалось впечатление, что Эрик Стендзениекс - человек, застрявший в прошлом, который не понимает кампании Runā latviski, которая проходит с очень хорошими результатами.
Сотни предприятий в своих соцсетях отказались от русского языка. Очевидно, Стендзениекс не понимает процессы в Украине, где публичное пространство полностью дерусифицировано. Я не воспринимаю всерьез его твиты, поскольку они неаргументированны, инфантильны и он посылает меня куда-то... Это такой уровень детсадовца, в связи с чем это не воспринимается серьезно с моей точки зрения".
В свою очередь, Стендзениекс не жалеет о своей грубости. "Если бы я получал один евро каждый раз, когда мне кто-то говорит, что мне надо было бы делать иначе, я бы уже, скорее всего, жил бы в Швейцарии. Но что тут говорить о границах? К тому же в самих текстах Лианы фигурируют такие слова, как letiņi и urlas. Прекрасно понимаю этот 15-минутный момент славы Лианы Ланги. Она, к сожалению, не стала настолько популярной и знаковой в народе благодаря своей поэзии", - высказался Стендзениекс.
Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 4 июля!
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