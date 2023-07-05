Продавщицы говорили на русском: Ланга ответила Стендзениексу, пославшему ее

"Люди между собой общаются на своем языке? Что ты хочешь, чтобы делал Rimi? Ты абсолютно ничем не отличаешься от фанатов этнической дискриминации в самые дерьмовые советские годы. Может, воздержись если не от критики LTV7 и LR4, то как минимум меню.

Иди в ж*пу, Лиана".

Cilvēki sava starpā sazinās savā valodā?

Ko Tu gribi, lai RIMI dara?

Tu absolūti ne ar ko neatšķiries no vissūdīgākajos padomijas gados piedzīvotās etniskās diskriminācijas faniem.

Varbūt pieturies ja ne pie LTV7 un LR4 kritizēšanas, tad vismaz pie ēdienkartēm.

Ej dirst, Liāna. https://t.co/BNh6bGqxew — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) June 18, 2023

Ланга прокомментировала сказанное Стендзениексом: "У меня создалось впечатление, что Эрик Стендзениекс - человек, застрявший в прошлом, который не понимает кампании Runā latviski, которая проходит с очень хорошими результатами.

Сотни предприятий в своих соцсетях отказались от русского языка. Очевидно, Стендзениекс не понимает процессы в Украине, где публичное пространство полностью дерусифицировано. Я не воспринимаю всерьез его твиты, поскольку они неаргументированны, инфантильны и он посылает меня куда-то... Это такой уровень детсадовца, в связи с чем это не воспринимается серьезно с моей точки зрения".

В свою очередь, Стендзениекс не жалеет о своей грубости. "Если бы я получал один евро каждый раз, когда мне кто-то говорит, что мне надо было бы делать иначе, я бы уже, скорее всего, жил бы в Швейцарии. Но что тут говорить о границах? К тому же в самих текстах Лианы фигурируют такие слова, как letiņi и urlas. Прекрасно понимаю этот 15-минутный момент славы Лианы Ланги. Она, к сожалению, не стала настолько популярной и знаковой в народе благодаря своей поэзии", - высказался Стендзениекс.

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 4 июля!