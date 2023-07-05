Мартиньш Эглиенс ушел из Латвийского национального театра

"Я подписал обоюдное со 2 июля. В противном случае у меня закончился бы больничный и театру пришлось бы платить мне зарплату. Но за что именно?" - сказал в интервью журналу Ieva Эглиенс, который работал в театре с 2000 года.

Это решение далось непросто, к тому же за последние два месяца состояние Эглиенса резко улучшилось и он снова может говорить. Хотя актер не скрывает - в последние пять лет он не чувствовал себя комфортно в театре . "Думая о том, какой театр, о чем он, и о том, какой я в театре, я был недоволен как минимум последними пятью годами. Я задавал этот вопрос себе уже давно - что я там делаю? Я был недоволен, но надувал щеки и шел и делал".