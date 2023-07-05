Мартиньш Эглиенс ушел из Латвийского национального театра

Актер Мартиньш Эглиенс, который полтора года борется с редким заболеванием и какое-то время был без голоса, покинул Латвийский национальный театр.
"Я подписал обоюдное со 2 июля. В противном случае у меня закончился бы больничный и театру пришлось бы платить мне зарплату. Но за что именно?" - сказал в интервью журналу Ieva Эглиенс, который работал в театре с 2000 года.
Это решение далось непросто, к тому же за последние два месяца состояние Эглиенса резко улучшилось и он снова может говорить. Хотя актер не скрывает - в последние пять лет он не чувствовал себя комфортно в театре . "Думая о том, какой театр, о чем он, и о том, какой я в театре, я был недоволен как минимум последними пятью годами. Я задавал этот вопрос себе уже давно - что я там делаю? Я был недоволен, но надувал щеки и шел и делал".
В интервью Эглиенс также впервые рассказал о своем диагнозе. "Мне ни разу не было больно! Если мы будем говорить тихо и спокойно, я буду чувствовать себя комфортно. Как только я начинаю говорить громче, возникают проблемы. У меня диагностирована болезнь, которая редко встречается в мире. Проще говоря, спазмы гортани, и никто не может сказать, что именно их вызвало.
Как бы странно ни звучало, в немецкой клинике мне была назначена терапия ботоксом, который вводят в мышцу вокруг голосовых связок, парализуя ее. Чувствую - как только пытаюсь говорить больше или громче, мышца не может держать дыхание и начинаются хрипы. Чем меньше нагрузка, тем лучше! Медицина сейчас не развилась настолько далеко, чтобы это можно было вылечить, и такие инъекции мне нужно будет повторять три-четыре раза в год всю жизнь", - пояснил Эглиенс.
RUS TVNET уже сообщал, что 14 февраля портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны. Поклонники Мартиньша пожертвовали более 50 000 евро, и актер от всего сердца поблагодарил всех.
Мартиньш написал: "Я удивлен, растерян и поражен. Попросту говоря - я нахожусь "на паузе"... Нет слов благодарности, подходящих для этого случая. И тем не менее я говорю СПАСИБО! Оказывается, говорить можно разными способами... И вы все это подтвердили... И я был сбит с толку... Я знал, что живу на земле, в стране, в мире, где существует так много замечательных, самоотверженных людей. Но чтобы столь много...".
Полное интервью с актером читайте в номере журнала Ieva от 5 июля!
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