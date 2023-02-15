Во вторник портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны.
В Латвии за сутки собрали 39 000 евро на лечение знаменитого актера
До 17:00 было пожертвовано более 16 тысяч евро.
На утро 15 февраля собранная сумма превысила 39 тысяч евро.
Актер Латвийского национального театра Мартиньш Эглиенс уже много лет борется с тяжелым заболеванием. Консилиум латвийских врачей рекомендовал актеру пройти процедуру в немецкой клинике, но для этого требуется финансовая поддержка.
"Актерский талант коренится в тонкости души, крепости нервов, острой реакции и тренированной памяти. Талант не может быть выражен без голоса. На данный момент это главное "оружие" актера у Мартиньша отняли", - сообщает Ziedot.lv.
Некоторое время Мартиньш чувствовал, что у него проблемы с голосом. Однако год назад он понял, что ситуация серьезная, потому что он уже не может нормально разговаривать. С тех пор Мартиньш побывал у бесчисленного количества врачей, прошел множество обследований и процедур. Актер посетил различных специалистов, таких как ЛОР, неврологи, остеопаты, кинезиолог, мануальный терапевт, психиатр, логопед, голосовой тренер, иглотерапевты и даже целители. К сожалению, результатов это не принесло.
Консилиум в Латвии назначил Мартиньшу процедуру, которую проводят в немецкой клинике. Стоимость процедуры - до 10 000 евро. В Национальную службу здравоохранения подана заявка на лечение за счет государства, но ответ пока не получен. Однако болезнь не ждет. Мартиньш хочет попасть в клинику и пройти процедуру как можно скорее. Если эта процедура поможет, то ее придется повторить через некоторое время.
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