"У меня нет выбора, кроме как поправиться": латвийский актер поблагодарил жертвователей

Огромное количество замечательных людей побывало на моем пути за последний год. Люди, единственной мотивацией которых было помочь мне. От традиционных к нетрадиционным врачам, от оперы к сауне, от упражнений к целительству... Но ясно одно!

Потом, когда я вернусь к разговору, пению и иногда крику, я не смогу точно сказать, какие люди мне помогли. Все помогли! Вы все.

Теперь я поеду в Германию полный надежд. Если конкретная манипуляция поможет, возможно, ее придется повторить, но благодаря вам это возможно. Если деньги останутся, то у нас есть договоренность с Ziedot.lv, что я смогу пожертвовать их дальше. Для кого-то еще, кто отчаянно нуждается в этом. Возможно, вы помогли не только мне. И это круто!

В любом случае, я хочу сказать спасибо, спасибо, спасибо всем снова и снова, и снова!

Теперь у меня нет другого выхода, кроме как поправиться. А потом мы все встретимся, поговорим и споем!

Пусть вас всех окружает как минимум столько же хороших людей, сколько и меня! До скорой встречи", - написал Мартиньш Эглиенс.

RUS TVNET уже сообщал, что 14 февраля портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны.

До 17:00 было пожертвовано более 16 тысяч евро.

На утро 15 февраля собранная сумма превысила 39 тысяч евро.

Актер Латвийского национального театра Мартиньш Эглиенс уже много лет борется с тяжелым заболеванием. Консилиум латвийских врачей рекомендовал актеру пройти процедуру в немецкой клинике, но для этого требуется финансовая поддержка.

"Актерский талант коренится в тонкости души, крепости нервов, острой реакции и тренированной памяти. Талант не может быть выражен без голоса. На данный момент это главное "оружие" актера у Мартиньша отняли", - сообщает Ziedot.lv.