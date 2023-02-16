14 февраля начался сбор пожертвований для актера Мартиньша Эглиенса, чтобы он смог восстановить свои речевые способности. В течение двух часов необходимая сумма была собрана, и актер посвятил каждому благодетелю сердечные слова благодарности.
"У меня нет выбора, кроме как поправиться": латвийский актер поблагодарил жертвователей
В социальной сети Facebook Мартиньш Эглиенс опубликовал сердечные слова благодарности и заявил, что поедет на лечение в Германию, полный надежд.
Мартиньш написал: "Я удивлен, растерян и поражен. Говоря по-латышски - я нахожусь на "паузе"... Нет слов благодарности, подходящих для этого случая. И тем не менее, я говорю СПАСИБО! Оказывается, говорить можно разными способами... И вы все это подтвердили... И я был сбит с толку... Я знал, что живу на земле, в стране, в мире, где существуют так много замечательных, самоотверженных людей. Но чтобы столь много...
Когда я разговаривал с девушками из Ziedot.lv, они выразили надежду, что, может быть, мы быстро соберем нужную сумму.
Я был втайне счастлив и надеялся, что, может быть, в течение месяца сможем собрать... Вы меня удивили! Необходимая сумма была собрана в течение двух часов.
Конечно, я должен поблагодарить некоторых моих друзей, которые активизировали социальные сети в бешеном темпе. А также тех, кто по-дружески продолжал активность и дальше. Но больше всего, конечно, спасибо каждому из вас. Большинство из вас я не знаю. Хотя теперь я немного знаю! Ведь, как мы все знаем, человека лучше всего характеризуют его дела.
Огромное количество замечательных людей побывало на моем пути за последний год. Люди, единственной мотивацией которых было помочь мне. От традиционных к нетрадиционным врачам, от оперы к сауне, от упражнений к целительству... Но ясно одно!
Потом, когда я вернусь к разговору, пению и иногда крику, я не смогу точно сказать, какие люди мне помогли. Все помогли! Вы все.
Теперь я поеду в Германию полный надежд. Если конкретная манипуляция поможет, возможно, ее придется повторить, но благодаря вам это возможно. Если деньги останутся, то у нас есть договоренность с Ziedot.lv, что я смогу пожертвовать их дальше. Для кого-то еще, кто отчаянно нуждается в этом. Возможно, вы помогли не только мне. И это круто!
В любом случае, я хочу сказать спасибо, спасибо, спасибо всем снова и снова, и снова!
Теперь у меня нет другого выхода, кроме как поправиться. А потом мы все встретимся, поговорим и споем!
Пусть вас всех окружает как минимум столько же хороших людей, сколько и меня! До скорой встречи", - написал Мартиньш Эглиенс.
RUS TVNET уже сообщал, что 14 февраля портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны.
До 17:00 было пожертвовано более 16 тысяч евро.
На утро 15 февраля собранная сумма превысила 39 тысяч евро.
Актер Латвийского национального театра Мартиньш Эглиенс уже много лет борется с тяжелым заболеванием. Консилиум латвийских врачей рекомендовал актеру пройти процедуру в немецкой клинике, но для этого требуется финансовая поддержка.
"Актерский талант коренится в тонкости души, крепости нервов, острой реакции и тренированной памяти. Талант не может быть выражен без голоса. На данный момент это главное "оружие" актера у Мартиньша отняли", - сообщает Ziedot.lv.
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