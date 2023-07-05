Радостная новость: в Латвии начали расти грибы

Жара и засуха оказали неблагоприятное влияние на одно из самых любимых занятий жителей Латвии - тихую охоту, или сбор грибов. Если обычно к Янову дню многие уже попробовали соус из лисичек, то в этом году леса были слишком сухими. Но наконец-то хорошие новости!
После прошедших дождей в некоторых местах Курземе и Видземе грибники уже собрали первые в этом сезоне лисички, об этом агентству LETA сообщила миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэле.
Она подчеркнула, что главное условие для роста грибов - достаточная влажность.
В настоящее время дождь неравномерно затронул Латвию. Там, где прошли большие ливни, уже начали расти грибы. Речь идет в первую очередь о Курземе и Видземе, говорит миколог.
Анализируя погодные условия в предстоящие недели, можно предположить, что они будут благоприятными для роста грибов, добавила эксперт.
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