Радостная новость: в Латвии начали расти грибы

Жара и засуха оказали неблагоприятное влияние на одно из самых любимых занятий жителей Латвии - тихую охоту, или сбор грибов. Если обычно к Янову дню многие уже попробовали соус из лисичек, то в этом году леса были слишком сухими. Но наконец-то хорошие новости!