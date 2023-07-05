В Земгале педофила приговорили к 24 годам тюрьмы

Согласно постановлению о привлечении лица к уголовной ответственности, мужчина скачал и хранил на своих устройствах самодельные видеоролики и фотографии с изображением детской порнографии, а также загруженные из интернета фотографии и видео с детской порнографией, сексуальным насилием и сексуальными действиями человека с животными.

Обвиняемый в компании знакомой ему несовершеннолетней девочки несколько раз "совершал действия сексуального характера в физическом контакте с телом девочки". Обвиняемый дважды изнасиловал жертву, "угрожая ее половой неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию".

Земгальский районный суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил его к 24 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора. Такой же меры наказания требовал и прокурор.