В Земгале педофила приговорили к 24 годам тюрьмы

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, изнасилование и распространение порнографических материалов, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
Согласно постановлению о привлечении лица к уголовной ответственности, мужчина скачал и хранил на своих устройствах самодельные видеоролики и фотографии с изображением детской порнографии, а также загруженные из интернета фотографии и видео с детской порнографией, сексуальным насилием и сексуальными действиями человека с животными.
Обвиняемый в компании знакомой ему несовершеннолетней девочки несколько раз "совершал действия сексуального характера в физическом контакте с телом девочки". Обвиняемый дважды изнасиловал жертву, "угрожая ее половой неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию".
Земгальский районный суд признал подсудимого виновным в совершении вышеуказанных преступлений и приговорил его к 24 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора. Такой же меры наказания требовал и прокурор.
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