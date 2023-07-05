"Экономика страны продолжает восстанавливаться, я бы даже сказал, очень убедительно, несмотря на все санкции и прочие препятствия нашей стране", - говорит Мишустин.

Хотя Минэкономразвития России изначально прогнозировало в 2023 году падение ВВП, Мишустин заявил, что экономический рост по итогам года составит не менее 1,2%.

"В настоящее время мы уверены: если не будет чрезвычайных обстоятельств, экономический рост должен составить около 2%", - сказал Мишустин.

По словам российского премьеры, граждане России "начинают ощущать значительно более высокие доходы, потому что очень серьезно растут зарплаты - минимум на 10% в реальном выражении". Между тем, уровень безработицы упал до исторически низкого уровня в 3,2%.

Также премьер сообщил Путину, что росту экономики способствовала промышленность, которая в мае продемонстрировала рост почти на 13%, в основном благодаря мерам по импортозамещению.

На самом деле отраслевая статистика свидетельствует о переходе экономики к экономике военного времени. Полноценный рост переживают только те отрасли, которые связаны с госзаказом, то есть производство вооружений и других видов военной техники.

Другие отрасли находятся в упадке. Например, в области полезных ископаемых наблюдается снижение на 1% по сравнению с предыдущим годом, а в автомобильной промышленности за первые пять месяцев этого года наблюдается снижение на 18,5%. Страдает и фарминдустрия - падение на 9,7%.

Хотя официальные власти прогнозируют, рост экономики, в действительности эти данные были получены путем выбора наиболее активных секторов, игнорируя, например, строительный сектор, где наблюдается спад на 13,5%.

Объем грузовых перевозок в России также продолжает снижаться, ставя под сомнение данные о росте, которые "превзойдут все самые оптимистичные прогнозы".