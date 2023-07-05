Ушел из жизни латвийский хирург Кристапс Юрис Кегги

Кегги был почетным членом Латвийской ассоциации врачей, почетным членом Латвийской академии наук, почетным доктором Рижского университета им. Страдиня и Латвийского университета. Врач также был всемирно признанным экспертом в области эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.

Латвийская ассоциация врачей заявила, что Кегги оказал большое влияние на развитие медицины и ортопедии в Латвии в первые годы после восстановления независимости.

Профессор основал и софинансировал Фонд международного ортопедического образования. Благодаря этому финансированию в США прошли стажировку около 300 стипендиатов из Латвии и других стран.

В США, Вьетнаме, Латвии и других странах мира профессор провел почти 20 000 операций, вернув пациентам способность ходить и жить без боли.