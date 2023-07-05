Ушел из жизни латвийский хирург Кристапс Юрис Кегги

Скончался латвийский хирург-ортопед Кристапс Юрис Кегги, подтвердила Латвийская ассоциация врачей. 9 августа он отпраздновал бы свое 90-летие.
Кегги был почетным членом Латвийской ассоциации врачей, почетным членом Латвийской академии наук, почетным доктором Рижского университета им. Страдиня и Латвийского университета. Врач также был всемирно признанным экспертом в области эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
Латвийская ассоциация врачей заявила, что Кегги оказал большое влияние на развитие медицины и ортопедии в Латвии в первые годы после восстановления независимости.
Профессор основал и софинансировал Фонд международного ортопедического образования. Благодаря этому финансированию в США прошли стажировку около 300 стипендиатов из Латвии и других стран.
В США, Вьетнаме, Латвии и других странах мира профессор провел почти 20 000 операций, вернув пациентам способность ходить и жить без боли.
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