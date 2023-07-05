Милашину и Немова доставили в Москву бизнес-джетом. Кто и как организовал этот рейс

«Пальцы тогда стали ломать. Не сломали»

«B каждой машине не менее четырех человек, они выкинули таксиста из машины и нас [нагнули] вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и начали избивать. Я думаю, их было не меньше 2-15 человек. Много было. Там кто-то рылся в наших сумках, у них прям по технике было: они требовали, чтобы мы распаролили [технику]. Нелепая была ситуация, у меня пароли достаточно сложные, они требовали: „Скажи цифры!“. А у меня нет цифр, у меня не четыре цифры в пароле. […] А они не могли понять этого».