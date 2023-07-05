Милашину и Немова доставили в Москву бизнес-джетом. Кто и как организовал этот рейс

Подвергшихся нападению в Чечне Елену Милашину и Александра Немова доставили в московскую больницу. Спецборт, которым их эвакуировали, предоставила частная компания, рассказал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в реестр «иноагентов»).
Милашина и Немов вылетели из Владикавказа в ночь на среду. Их сопровождали врачи, а также Венедиктов и Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты», в которой работает Милашина.
В Москве их встретили машины скорой помощи и отвезли в одну из московских больниц (судя по фото, опубликованному Венедиктовым, речь идет о Боткинской больнице).
Нападение произошло накануне. Немов и Милашина прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой.
В суд они не попали. По дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали вооруженные люди, затем они ногами избили журналистку и адвоката, угрожали оружием, отобрали и уничтожили документы и технику.
Представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник назвал нападение «серьезным происшествием», которое «требует энергичных мер».
«Связался с ним, и в течение часа у нас был самолет»
Спецборт, на котором журналистку Милашину и адвоката Немова перевезли из Беслана в Москву, предоставила частная компания, занимающаяся бизнес-авиацией, рассказал Алексей Венедиктов в утреннем эфире «Дождя» (телеканал внесен в реестр «иноагентов» в России).
В Северную Осетию журналистку и адвоката привезли на машине скорой помощи из Грозного, где произошло нападение.
По словам Венедиктова, помогавшего организовывать эвакуацию, о помощи его попросил Муратов. «Я составил для себя список из 12 человек, которые могли бы помочь», — сообщил Венедиктов.
По его словам, во время первого же звонка ему рассказали о человеке, который «занимается самолетами в России» и организует перелеты бизнес-джетами: «Я связался с ним, и в течение часа у нас был самолет, и затем встал вопрос, [нужна ли] медицинская команда, брать ли с собой медиков из Москвы».
В итоге пострадавших сопровождали два врача, поскольку у адвоката Немова была колотая рана бедра.
Венедиктов не стал называть имя компании, которая предоставила самолет. По его словам, это частная фирма, которая «оказывает услуги бизнес-авиации».
Договорившись о перевозке, Венедиктов позвонил руководителю этой организации и спросил, сколько это стоит: «На что мне было сказано — Алексей Алексеевич, все уже урегулировано».
«Я вам говорю, на эту тему разговаривать не буду, все уже урегулировано», — процитировал экс-главред «Эха Москвы» слова руководителя компании.
«Если говорить об органах здравоохранения, что Чечни, что Осетии, что Москвы, мы имели абсолютно полное, уникальное, безукоризненное содействие, — рассказал Венедиктов Би-би-си. — Грозненские врачи стабилизировали и Александра, и Лену, это факт. Вот за это им огромное спасибо. Они, как Лена говорит, вокруг нее просто роились».
«Скорые» в аэропортах — и в Беслане, и в Москве — были допущены до трапа, это Венедиктов считает содействием со стороны транспортных властей. В Москве переговоры с «Внуково» ввел департамент здравоохранения столицы — по договоренности с Муратовым.
«Пальцы тогда стали ломать. Не сломали»
На видео, опубликованном «Командой против пыток» накануне, Милашина рассказала подробности о нападении.
«Мы приехали, я получила багаж, — говорила журналистка. — Мы 10 минут подождали, приехало такси – серебристая «Приора». Сели в нее, отъехали метров 500. [...] И в этот момент нас просто нагоняют три машины».
«B каждой машине не менее четырех человек, они выкинули таксиста из машины и нас [нагнули] вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и начали избивать. Я думаю, их было не меньше 2-15 человек. Много было. Там кто-то рылся в наших сумках, у них прям по технике было: они требовали, чтобы мы распаролили [технику]. Нелепая была ситуация, у меня пароли достаточно сложные, они требовали: „Скажи цифры!“. А у меня нет цифр, у меня не четыре цифры в пароле. […] А они не могли понять этого».
«Когда они это поняли, они уже на тот момент меня обрили и глаза залили зеленкой, и я уже ничего не видела, уже не могла пароль набрать», — объяснила Милашина.
Милашина уточнила, что пальцы нападавшие ей не сломали, у нее сотрясение мозга, переломов нет.
«Они очень хорошо понимали свои возможности и ограничения. У них была жесткая задача получить пароли, — считает журналистка. — Сашу очень жестоко били, меня тоже, грозили отрезать [пальцы], пальцы тогда стали ломать. Не сломали».
На видео, сделанном в самолете, Милашина также рассказывала, что нападавшие «начали практически резать палец» ножом, чтобы разблокировать телефон. По ее словам, в этот момент ее айфон на ее отпечаток почему-то не отреагировал.
«Сотрясение мозга серьезное есть, но переломов пока нет. Они знали, что делают и они спешили... Они не взяли деньги, у меня 13 тысяч с собой было, — рассказывала Милашина накануне. — Ни одну карточку не взяли банковскую. Их ничего не интересовало, интересовала только техника».
В комментарии Би-би-си Алексей Венедиктов также предположил, что главной целью нападавших было отобрать и вскрыть мобильный телефон: «Задача была узнать контактами Милашиной, особенно после ее статьи про вагнеровцев и кадыровцев. Там было понятно, что у нее есть какие-то глубокие источники в Чечне».
По его мнению, нападение нельзя объяснить случайностью — организаторы и исполнители должны были иметь доступ к системе бронирования авиабилетов, они знали, когда и каким рейсом летела Милашина, а на участке, где на нее и адвоката было совершено нападение, оказались отключены камеры.
Адвокат Немов рассказал о нападении по телефону президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной (цитаты по «Медиазоне», издание также в реестре «иноагентов»).
«Они остановились, выволокли, выбросили на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу… Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо. [Сказали], что меня якобы предупреждали, когда за мной устраивали „наружку“ ранее — это было предупреждение, а вот сейчас мы тебя убьем», — рассказал адвокат.
«Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Потом забрали всю технику, телефон, ноутбук, сказали — считать до ста, продолжая избивать, постоянно били ногами по всем частям тела», — добавил Немов.
Что заявляли власти
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, к которой обратилась редакция «Новой газеты», еще утром во вторник попросила управление СКР по Чечне и республиканскую прокуратуру провести проверку.
Вечером во вторник стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Чечне «провести проверку и представить доклад по факту нападения». МВД Чечни вечером также рапортовало о «проверке по факту нападения в Ахматовском районе Грозного на Елену Милашину и Александра Немова».
О возбуждении уголовного дела не сообщалось. В среду Песков, накануне говоривший о необходимости «энергичных мер», так ответил на вопрос, не смущает ли Кремль, что дело о нападении все еще не заведено: «Давайте просто дождемся».
Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник опубликовал такое заявление в своем телеграм-канале: «Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем». В январе 2022 года Кадыров писал в своем телеграм-канале, что Милашина и правозащитник Игорь Каляпин «являются» для него террористами.
При этом его соратники сделали выводы еще до окончания проверок. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, навещавший Милашину и Немова в грозненской больнице (официально — по требованию Москальковой), назвал нападение на них «дерзкой диверсионной провокацией против республики». А министр печати Чечни и вовсе заявил об «очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе» и «раздувании судебного процесса над гражданкой Мусаевой».
«Новая газета» выпустила заявление, согласно которому командировка Милашиной была подготовленной и «у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной».
«Впрочем, ситуация с потерей государством контроля за парамилитарными структурами, правоохранительными органами и спецслужбами, — становится все более очевидной», — заявили в издании.
Венедиктов — о политических последствиях нападения
«Для меня это сравнимо с делом [журналиста Ивана] Голунова. Люди совершенно разных политических, этических, каких угодно взглядов, начиная с 6 утра, мне звонили и спрашивали, чем помочь, — рассказал Венедиктов (в реестре «иногентов») о том, что происходило после нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном. — Люди, которые мне не звонили, уж точно с момента начала военных действий или объявления меня «иноагентом». [Звонили] депутаты, люди из министерств, из губернаторских и так далее».
По словам Венедиктова, запросы генпрокурору написали депутаты Госдумы — Евгений Попов и Сергей Шаргунов. Запросы от имени комитета Госдумы и комиссии Совета Федерации по информационной политике направили их руководители — Александр Хинштейн и Алексей Пушков, напомнил он.
Если бы реакции не было, Россия бы выглядела «как средневековая, совершенно варварская страна», считает Венедиктов.
В том, как оперативно на нападение на журналистку и адвоката в Грозном отреагировали федеральные власти, по его мнению, сыграло роль также «послевкусие пригожинского мятежа». А также то, что в России до сих пор редки такие нападения на адвокатов.
«Затронули адвоката, фигуру неприкосновенную, и я знаю, что это вызвало определенное бурление в администрации президента, — пояснил он. — Мы уже видим первую реакцию окружения Кадырова — что виден след так называемых западных спецслужб. Я думаю, что все это будет сторонниками Кадырова или руководителем его аппарата переквалифицировано на то, что это враги Кадырова специально сделали». «Рамзан Ахматович набрал массу врагов, в том числе внутри Чечни, и было бы глупо не воспользоваться этим случаем, заодно и кочергой помешать угли», — добавил он.
«Политическое эхо» от нападения на Милашину будет использоваться и Кадыровым, и его политическими противниками, прогнозирует Венедиктов.