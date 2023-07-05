Вдохновитесь! Культурный код Латвии в шоу национальных костюмов Mēnesnīcā

Для латышей народные костюмы - культурный код народа и символ национальной идентичности. Чтобы повысить национальное самосознание народа, улучшить наши знания о более удачно сделанных и укомплектованных национальных костюмах, а также повысить культуру одежды участников Праздника песни и танца, вечером в среду в шестой раз с 1998 года прошло шоу национальных костюмов Латвии. В этом году - под очень романтическим названием Mēnesnīcā.
Галерея: Шоу народных костюмов Mēnesnīcā
В Дайнах у Луны звездное пальто, звездная юбка и звездное одеяло на спине. Луна дает свет ночью дочери, которая делает себе приданое, прядет лен. Луна была защитницей людей и проводником.
Время нашей народной гордости - смотра народных костюмов!
Галерея: Открытие Праздника песни и танца
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