Эксперт: Россия наносит на военные корабли темные полосы, чтобы они казались меньше

Исследователь Морских сил Х.И. Саттон в своем блоге указывает на спутниковые снимки от 22 июня с порта в Севастополе. Он заметил на них раскраску на российском фрегате "Адмирал Эссен". В последующие дни он сделал аналогичные наблюдения с тремя другими военными кораблями.

По словам Саттона, на четырех кораблях установлены крылатые ракеты "Калибр", которыми до сих пор наносили разрушительные удары по территории всей Украины.

Исследователь Морских сил Сидхарт Каушал рассказал изданию, что такая попытка максировки "полностью соответствует тому, что делало бы государство для снижения угроз кораблям".

По его словам, это может вводить в заблуждение операторов дронов или летательных аппаратов.

Украинскими беспилотниками удаленно управляет оператор, используя для этого видеотрансляцию. Эти корабли передвигаются на большой скорости, давая оператору очень короткое время на выбор цели. Поэтому покрашенный корабль противника может казаться меньше из-за его темного цвета на фоне воды.

Покраска такого вида является "относительно дешевым средством" для защиты от дронов и летательных аппаратов, отметил Каушал.

Он добавил, что эта тактика может быть еще более эффективной против беспилотников и в случае коммерческих спутниковых снимков. В своем анализе Саттон отметил, что вода на спутниковых снимках часто выглядит очень темной.

Украина уже долгое время использует дроны в качестве "дешевого и веселого" способа ослабления российского флота, особенно в округе Севастополя, отметил Каушал.

По его словам, российские корабли пострадали в результате атак, и России приходится строить новые барьеры вокруг порта и держать свой флот ближе к берегу. "Это определенно доставляет им дополнительную головную боль", - добавил эксперт.