Видео ⟩ Россия размещает в Украине редко встречаемые бронемашины КАМАЗ-43269

Эти боевые машины производит "Камаз Ремдизель" на заводе в городе Набережные Челны. Корпус построен предприятием "Курган", которое производит боевые машин пехоты БМП.

Как сообщает Россия, бронемашина КАМАЗ-43269 оборудована башней БМ-30-Д, которая имеет 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А42, коаксиальный пулемет ПКТМ калибра 7,62 x 51 миллиметр и автоматический гранатомет АГ-17.

Новая система вооружения обладает большей мощностью при сохранении высокой мобильности в широком диапазоне условий.

Автомобиль создан на базе шасси грузовика КАМАЗ-4326 "Мустанг". В традиционном исполнении двигатель расположен спереди, кабина экипажа - в центре, а группа солдат сидит сзади.

Боевой вес транспортного средства - 10,5 тонны. Длина БПМ-97 составляет 5,3 метра, ширина - 1,9 метра, а высота - 2,3 метра.

Броня машины имеет V-образную конструкцию корпуса для улучшения защиты от взрывов мин.

В этом транспортном средстве есть места для 12 солдат, включая водителя и командира. Солдаты выходят из него через боковые или задние двери. У автомобиля есть как люки на крыше, так и оружейные люки.

В декабре прошлого года появилась информация, что украинцам удалось уничтожить первый КАМАЗ-4326ю В свою очередь прошлой осенью одно такое транспортное средство попало в распоряжение защитников Украины в виде трофея. На данный момент прозвучала информация, что украинцам удалось получить в свое распоряжение четыре таких транспортных средства.

Captured russian Kamaz-43269 “Vystrel”, now operated by Ukrainian defenders. pic.twitter.com/CMx5bjpFyt — Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) October 25, 2022