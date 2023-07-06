Фото и видео ⟩ Такого в Таллинне еще не было: толпа молодежи стоит в очереди за кроссовками по 1500 евро

Чиалинь Ян - молодой предприниматель с огромными амбициями, который поставил перед собой цель и уверенно к ней шел. Увлекаться кроссовками он стал еще в 2017 году, но открыть свой первый интернет-магазин смог только через четыре года. Сегодня же его наконец-то можно поздравить с открытием Hypebeastbaltics в самом центре Старого города.

Как нам рассказал Чиалинь, его магазин одежды и кроссовок - это не еще один Sportland, Sizeer или Ballzy. "Во-первых, мы отличаемся тем, что мне никто не диктует, какие вещи можно продавать, а какие нет. Потому что, допустим, Ballzy, Nike слушают своих зарубежных партнеров и выставляют на продажу только те модели, которые им предоставляют. В своем же магазине я самостоятельно принимаю решение, что выставлять, и без проблем нахожу именно то, что мне нужно. Поэтому у меня есть огромный выбор лимитированных коллекций, которые в обычных магазинах вы вряд ли найдете.