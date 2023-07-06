На прошлых выходных, 1 июля, состоялось торжественное открытие первого в Эстонии магазина лимитированных кроссовок и одежды. Редакции Limon удалось попасть на это нашумевшее мероприятие и пообщаться как с молодым владельцем магазина, так и с пришедшими гостями. Живая очередь примерно из 300 клиентов растянулась по улице Виру. Что же там такого необычного? Рассказывает Limon.ee.
Фото и видео ⟩ Такого в Таллинне еще не было: толпа молодежи стоит в очереди за кроссовками по 1500 евро
Чиалинь Ян - молодой предприниматель с огромными амбициями, который поставил перед собой цель и уверенно к ней шел. Увлекаться кроссовками он стал еще в 2017 году, но открыть свой первый интернет-магазин смог только через четыре года. Сегодня же его наконец-то можно поздравить с открытием Hypebeastbaltics в самом центре Старого города.
Как нам рассказал Чиалинь, его магазин одежды и кроссовок - это не еще один Sportland, Sizeer или Ballzy. "Во-первых, мы отличаемся тем, что мне никто не диктует, какие вещи можно продавать, а какие нет. Потому что, допустим, Ballzy, Nike слушают своих зарубежных партнеров и выставляют на продажу только те модели, которые им предоставляют. В своем же магазине я самостоятельно принимаю решение, что выставлять, и без проблем нахожу именно то, что мне нужно. Поэтому у меня есть огромный выбор лимитированных коллекций, которые в обычных магазинах вы вряд ли найдете.
Во-вторых, я не только продаю новые товары, но и перекупаю подержанные. Для этого, например, кроссовки должны быть определенной модели и расцветки, чтобы их рыночная цена была высокой. Это определяется уже экспертизой. Конечно же, кроссовки обязаны быть подлинными и не в убитом состоянии", - объясняет Чиалинь Ян.
За два года существования магазина в онлайн-формате у Чиалиня набралось уже огромное количество клиентов. Запросы покупателей бывают разные, но для владельца это не проблема: "Я могу найти товар, которого нигде нет, например, в нужном размере. У меня есть связи по всему миру, поэтому я знаю, где достать любой размер, и через неделю-полторы он будет в Эстонии". Но самыми популярными запросами в магазине Чиалиня остаются эти 5 трендовых моделей кроссовок:
1. Nike Dunk Low
2. Air Jordan 1
3. Air Jordan 4
4. Yeezy
5. Air Jordan 11
Limon также пообщался с пришедшими на мероприятие людьми и узнал у них, почему они предпочитают пользоваться услугами именно этого магазина, а не какого-нибудь другого.
Смотрите видео!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!