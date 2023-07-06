Опубликованы новые фотографии избитой в Чечне журналистки "Новой газеты" Милашиной

Ночью 5 июля стало известно о возвращении Милашиной и Немова в Москву.

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Немов и Милашина прилетели в Грозный на вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года похитили в Нижнем Новгороде чеченские силовики. В итоге Немов не смог присутствовать на вынесении приговора его подзащитной. В его отсутствие Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне. В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика "Как живут Кадыров и его соратники". Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.

Елена Милашина много лет работала в "Новой газете" (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.

В расследованиях Милашиной в "Новой газете" рассказывалось о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти настаивали на том, что описываемые события не соответствуют действительности.