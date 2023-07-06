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Опубликованы новые фотографии избитой в Чечне журналистки "Новой газеты" Милашиной

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Елена Милашина после нападения
Елена Милашина после нападения Фото: SCANPIX

Во вторник в Грозном было совершено жестокое нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Их автомобиль остановили несколько мужчин в масках, которые безжалостно избили журналистку, пишущую о нарушении прав человека в Чечне.

Они били Милашину ногами, обрили ей голову и сломали пальцы. Немов получил более легкие травмы, пишет "Медуза".

"Их жестоко били ногами, в том числе по лицу, угрожали смертью, приставляли к их головам пистолет, отобрали и разбили оборудование. Во время избиения им сказали: "Вы предупреждены. Убирайтесь отсюда и ничего не пишите", - говорится в сообщении "Мемориала" в Telegram.

В среду состояние здоровья Милашиной было оценено в московской клинике, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

Следственный комитет РФ вечером в среду возбудил уголовное дело в связи с нападением на Милашину и Немова. Дело возбуждено по статьям об "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью" и об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".

Ночью 5 июля стало известно о возвращении Милашиной и Немова в Москву.

Фото: SCANPIX

Немов и Милашина прилетели в Грозный на вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года похитили в Нижнем Новгороде чеченские силовики. В итоге Немов не смог присутствовать на вынесении приговора его подзащитной. В его отсутствие Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне. В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика "Как живут Кадыров и его соратники". Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.

Елена Милашина много лет работала в "Новой газете" (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.

В расследованиях Милашиной в "Новой газете" рассказывалось о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти настаивали на том, что описываемые события не соответствуют действительности.

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