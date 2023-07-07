Видео ⟩ "Мы же не в России": Как Поперечный не мог улететь на свой концерт

"На один из концертов мы чуть не опоздали", - рассказал на видео в соцсетях Данила.

Оказалось, что один из пассажиров вел себя не в соответствии с правилами. Была вызвана полиция, чтобы его вывести из самолета, но даже после этого он отказывался покинуть свое место.

Споры не прекращались. Со слов Поперечного, парень заявил сотрудникам правоохранительных органов:

"Покажите мне, что я нарушил. Почему я неправ? Вы не можете меня снять с рейса. Вы не можете просто снять меня. Мы же не в России".

Полицейские просто стояли и уговаривали пассажира покинуть салон самолета. Споры продлились час, а самолет так никуда и не вылетал. Тогда Данила вмешался в конфликт и попытался объяснить, что было бы неплохо этот спор вести на улице и позволить самолету с пассажирами взлететь.

Оказалось, что среди пассажиров была поклонница комика, которая как раз летела на его выступление в Амстердам. Она тоже подчеркнула, что хотела бы попасть на концерт Данилы, на который он и сам пытается успеть. Скандалист был очень удивлен услышать, что с ним говорит стендап-комик из России.

Видео: Рассказ Данилы Поперечного