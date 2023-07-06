Cаммит НАТО в Вильнюсе. Что пообещают Украине, а что - нет

У США и некоторых стран Западной Европы, в том числе Германии, более сдержанная позиция. В Вашингтоне и Берлине тщательно взвешивают риски и угрозы эскалации со стороны России, которая называла расширение НАТО на восток одним из поводов войны с Украиной.

Комиссия НАТО-Украина станет советом

Ожидается, что одним из конкретных результатов саммита станет повышение статуса созданной в 1997 году комиссии НАТО-Украина до уровня совета. Некоторые западные СМИ называют это "небольшим подарком" Украине, поскольку сделать формальное приглашение НАТО, возможно, пока не готова. Еглиснкас говорит, что создание совета может быть "утешительным призом" и расширит отношения, но "этого недостаточно".

Также ожидается, что на саммите могут прозвучать обязательства стран НАТО продолжать поддерживать Украину оружием. Наконец, могут быть озвучены предложения заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Каждая страна будет сама решать, какую помощь она готова оказывать Украине. В этом контексте в преддверии саммита много обсуждалась так называемая "израильская модель" по примеру США, то есть периодически обновляемые обязательства финансовой и военной поддержки. При этом непонятно - может ли такая модель рассматриваться как временная или как альтернативная членству.