Фото ⟩ IKEA возвращает в моду дизайны прошлого - смотрите, что интересного можно найти в магазине

Фото: Пресс-фото

Уникальная история каждого товара

"Эта коллекция очень яркая и веселая. Все товары со своей историей - например, столик LÖVET, который впервые появился в продаже в далеком 1956 году и первым был упакован в нашу знаменитую плоскую упаковку.

Коллекция NYTILLVERKAD преобразила столик, и его имя теперь LÖVBACKEN, столик идет в трех цветах - оранжевом, синем и светло-зеленым, что придаст яркости любому помещению", - говорит дизайнер.

Яркий орнамент, популярный в скандинавском дизайне, теперь можно увидеть на постельном белье, кухонных аксессуарах, декоративных подушках - все это добавит яркости и шарма в ваше пространство.

"Простота дизайна в ДНК IKEA с самого начала.

Фото: Пресс-фото

Табурет DOMSTEN может отлично это продемонстрировать. Коллекция NYTILLVERKAD включает в себя классику скандинавского дизайна - сиденье из сосны и металлические ножки в ярких современных цветах, и все это вдохновлено табуретом JERRY, который появился в IKEA в 1973 году", - говорит Д. Римкус.

Набор подсвечников ярко-сиреневого, зеленого и синего цветов привнесет всплеск характера на ваш обеденный стол. Теперь эти подсвечники называются TUVKORNELL, а появились они в IKEA в 1980 году под названием CYLINDER, их минимализм в сочетании с яркой расцветкой делает их отличным предметом интерьера.

Коллекция NYTILLVERKAD уже доступна в магазине IKEA и для приобретения онлайн, и планируется пополнять коллекцию новыми товарами в будущем: IKEA планирует выпускать серии товаров, отобранных из архивов дизайна, обновленных для настоящего и будущего.