Фото ⟩ IKEA возвращает в моду дизайны прошлого - смотрите, что интересного можно найти в магазине

Празднуя 80-летие компании IKEA и оглядываясь на то, что уже было сделано, IKEA представляет новую коллекцию как дань любви к классике дизайна и стиля. Коллекция NYTILLVERKAD - мебель, текстиль и аксессуары с ярким, смелым видением дизайна прошлых лет.
Винтажная мебель за последние годы вошла в моду, и люди ищут уникальные классические формы, которые добавят стиля и характера в их дома. Учитывая это, в IKEA создали новую коллекцию как дань иконам стиля IKEA из прошлого в преддверии дня рождения, возвращаясь к истокам и представляя обновленную классику - яркую, лаконичную, функциональную и игривую.
Галерея: IKEA в честь 80-летия возвращает в моду дизайны прошлого
Заметная, яркая и с характером
"За последние 80 лет IKEA создала множество прекрасных и функциональных товаров для дома, и цикличность дизайна и возвращение к истокам совершенно естественны. Классика очень полюбилась нашим покупателям за эти годы", - говорит глава Отдела дизайна интерьеров Дариус Римкус.
Коллекция придерживается изначального дизайна, но, учитывая современные тенденции, обновлена в материалах и оттенках, чтобы сделать эти товары еще привлекательнее. Четкие геометричные линии и яркие цвета - от столика до аксессуаров и постельного белья - все товары очень яркие и притягательные.
Даже один товар уже привнесет характер в ваш дом.
Уникальная история каждого товара
"Эта коллекция очень яркая и веселая. Все товары со своей историей - например, столик LÖVET, который впервые появился в продаже в далеком 1956 году и первым был упакован в нашу знаменитую плоскую упаковку.
Коллекция NYTILLVERKAD преобразила столик, и его имя теперь LÖVBACKEN, столик идет в трех цветах - оранжевом, синем и светло-зеленым, что придаст яркости любому помещению", - говорит дизайнер.
Яркий орнамент, популярный в скандинавском дизайне, теперь можно увидеть на постельном белье, кухонных аксессуарах, декоративных подушках - все это добавит яркости и шарма в ваше пространство.
"Простота дизайна в ДНК IKEA с самого начала.
Табурет DOMSTEN может отлично это продемонстрировать. Коллекция NYTILLVERKAD включает в себя классику скандинавского дизайна - сиденье из сосны и металлические ножки в ярких современных цветах, и все это вдохновлено табуретом JERRY, который появился в IKEA в 1973 году", - говорит Д. Римкус.
Набор подсвечников ярко-сиреневого, зеленого и синего цветов привнесет всплеск характера на ваш обеденный стол. Теперь эти подсвечники называются TUVKORNELL, а появились они в IKEA в 1980 году под названием CYLINDER, их минимализм в сочетании с яркой расцветкой делает их отличным предметом интерьера.
Коллекция NYTILLVERKAD уже доступна в магазине IKEA и для приобретения онлайн, и планируется пополнять коллекцию новыми товарами в будущем: IKEA планирует выпускать серии товаров, отобранных из архивов дизайна, обновленных для настоящего и будущего.
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