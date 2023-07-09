У Пугачевой другая фамилия, а Адель угрожает зрителям ружьем?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

У Аллы Пугачевой другая фамилия?

Как пишет ряд желтых изданий, в какой-то момент в интернете начали распространяться слухи о том, что Примадонна российской эстрады использует псевдоним.

Издание Popcake.tv обнародовало якобы настоящее имя знаменитости: Алла Боруховна Певзнер.

Знакомые и родные звезды опровергли слухи и отметили, что очень посмеялись над этим, ведь известно, что Алла Пугачева всегда выступала под своими настоящим именем и не придумывала псевдонимов.

Алла Пугачева Фото: Кадр из видео

Адель угрожала зрителям ружьем?

Британская певица Адель (Adele) на минувшем концерте в Лос-Анджелесе вступила в словесную перепалку с гостями о правилах хорошего поведения, а потом начала угрожать людям пейнтбольным ружьем, пишет Popcake.tv.

"Я вас пристрелю!" - громко заявила со сцены Адель.

Так певица хотела обратить внимание зрителей на их порой не самое красивое поведение. Она отметила, что устала терпеть неуважение и хамство. Ей не нравится, когда из зала летят личные вещи, звучат непристойные выкрики и возникают другие неприятные ситуации.

Известно, что на концерте никто не пострадал. СМИ пишут, что артистка уже не первый раз выкидывает нечто подобное.

Адель Фото: Кадр из видео