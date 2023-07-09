У Пугачевой другая фамилия, а Адель угрожает зрителям ружьем?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых абсурдных слухах недели. Итак, о чем на этот раз писала желтая пресса.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
У Аллы Пугачевой другая фамилия?
Как пишет ряд желтых изданий, в какой-то момент в интернете начали распространяться слухи о том, что Примадонна российской эстрады использует псевдоним.
Издание Popcake.tv обнародовало якобы настоящее имя знаменитости: Алла Боруховна Певзнер.
Знакомые и родные звезды опровергли слухи и отметили, что очень посмеялись над этим, ведь известно, что Алла Пугачева всегда выступала под своими настоящим именем и не придумывала псевдонимов.
Адель угрожала зрителям ружьем?
Британская певица Адель (Adele) на минувшем концерте в Лос-Анджелесе вступила в словесную перепалку с гостями о правилах хорошего поведения, а потом начала угрожать людям пейнтбольным ружьем, пишет Popcake.tv.
"Я вас пристрелю!" - громко заявила со сцены Адель.
Так певица хотела обратить внимание зрителей на их порой не самое красивое поведение. Она отметила, что устала терпеть неуважение и хамство. Ей не нравится, когда из зала летят личные вещи, звучат непристойные выкрики и возникают другие неприятные ситуации.
Известно, что на концерте никто не пострадал. СМИ пишут, что артистка уже не первый раз выкидывает нечто подобное.
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