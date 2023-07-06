Трагедия в Балтийском море: ранее мама попадала в поле зрения социальной службы Польши

Сообщается, что Паулина была учительницей французского языка, и она воспитывала своего сына Леха. В сентябре 2022 года он начал посещать детский сад польского города Сопот.

Как рассказывают сотрудники детского сада, у мальчика был хороший контакт с матерью, но они общались языком жестов, потому что у мальчика был диагностирован аутизм.

Fakt выяснил, что мать ребенка Паулина первоначально поддерживала хороший контакт с детским садом, соблюдала все требования, однако несколько месяцев спустя отношение женщины стало беспокоить работников детского сада, поэтому учреждение обратилось в социальную службу самоуправления.

Представитель учреждения управления Сопота Изабель Хейдрих в интервью Fakt рассказывает, что Паулина создавала впечатление, что она от чего-то бежит. В прошедшие месяцы женщина находилась под надзором терапевта.

"Мы были обеспокоены состоянием матери. Она создавала впечатление скромного и замкнутого лица, как будто от чего-то бежала, но в то же время она была очень жесткой и конкретной, интересовалась потребностями сына.

Мы спросили, не нужна ли ей помощь, но она заверила меня, что о ней заботятся врачи", - рассказала Хейдрих.

Уже сообщалось, что 29 июня два человека - сначала 7-летний ребенок, а затем его 36-летняя мать, прыгнувшая за ним, - упали в воду с судна Stena Spirit, идущего из Польши в Карлскруну в Швеции.

Паулину и ее сына Леха подняли из воды после длительной спасательной операции, но, к сожалению, их жизни спасти не удалось.